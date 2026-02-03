為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    內湖死亡車禍！轎車左轉疑未禮讓過馬路行人 撞輾再暴衝撞6機車

    2026/02/03 12:24 記者陸運鋒／新北報導
    吳男駕車行駛北市內湖康寧路一段左轉時，撞倒正在過馬路的陳姓男子後，又緊張補了油門，輾過陳男後撞上路邊6台機車。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市內湖區昨天（2日）晚間發生一起死亡車禍，吳姓男子駕駛轎車行駛康寧路一段左轉時，撞倒正在過馬路的陳姓男子，吳男疑因緊張又補了油門，輾過陳男後暴衝撞上路邊6台機車，警消獲報趕抵時，陳男已失去呼吸心跳，緊急將其送往醫院搶救仍宣告不治，事故原因仍待釐清。

    內湖警分局調查，從事保全工作的48歲吳男昨天晚間9時許，駕駛自小客車準備前往上夜班，途中沿內湖區康寧路一段往北方向行駛，但左轉康寧路一段255巷時，疑未注意車前路況，撞倒走在行人穿越道的39歲陳男。

    據知，事故發生後，吳男又因緊張錯踩油門，導致轎車往前暴衝，輾過陳男後再撞上路邊停放6台機車，附近民眾看見事故後紛紛報案。

    據查，警消趕抵現場時，發現陳男頭部重創，且已經沒有呼吸心跳，救護人員隨即實施CPR心肺復甦術後，緊急將其送往內湖三軍總醫院搶救，但急救至昨晚10時34分仍宣告不治；至於吳男則沒有受傷，酒測值為0毫克。

    警詢時，吳男稱因視線不良未注意到行人撞上，又因緊張錯踩油門才會往前衝，警方詢後，將吳男依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。

