    首頁 > 社會

    佯稱「做惡夢」騙伴侶女兒陪睡！ 北市男揉胸猥褻 謊言遭社工識破

    2026/02/03 11:24 記者劉詠韻／台北報導
    A女進入房間後，阿陽強行徒手搓揉其胸部及下體得逞。（資料照）

    A女進入房間後，阿陽強行徒手搓揉其胸部及下體得逞。（資料照）

    台北市男子阿陽與女友及其未成年女兒A女（均化名）同居，前年底涉嫌在住處內，利用被害人涉世未深且同處一室的信任，謊稱「睡覺會驚醒、需要人陪」將少女誘騙進房，隨後強行搓揉受害人胸部及私密處得逞。士林地檢署日前偵查終結，認定罪證明確，依刑法強制猥褻罪提起公訴。

    起訴書指出，阿陽與A女的母親為同居關係，雙方具備家庭暴力防治法所定的家庭成員關係。2023年12月間，他在自己士林區住處內，佯稱自己「睡覺會做惡夢」，要求A女到其床邊陪同。

    A女進入房間後，阿陽罔顧對方反抗意願，強行徒手搓揉其胸部及下體，最終猥褻得逞。全案經A女報警處理，由台北市士林警分局移送法辦。

    偵訊時，阿陽雖然坦承案發後曾有社工到府訪視，但矢口否認有任何猥褻行為，並辯稱當時自己在外工作、很晚才下班。

    不過，檢方依據被害人A女指控、其他證人亦供稱曾目睹阿陽要求強抱少女、拍打少女臀部，而少女與友人的Instagram對話中也提及其受害經過。另報告指出，阿陽在社工訪視時曾親口承認，案發當日確實有要求少女進房陪同睡覺。

    檢察官認為，雖然警方移送時曾提與未成年人為猥褻行為罪，但經檢方調查後認定其已違反被害人意願施暴，行為相較嚴重，故改以刑法第224條強制猥褻罪起訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

