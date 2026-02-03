新北土城七口一氧化碳中毒 前1天長女猝逝不排除關聯

新北市土城一處民宅今天凌晨驚傳一家七口CO中毒，幸無大礙，但前一天羅家10餘歲長女猝逝，由於她居住房間緊鄰後陽台，檢警不排除兩案關聯性；圖為現場外觀。（記者吳仁捷翻攝）

新北市土城今天凌晨驚傳羅家7人送醫，因屋主羅姓男子感覺不舒服，連忙叫醒家人，妻子、胞妹等7人到院幸均無大礙，但羅家11歲長女前一天（2日）下午睡夢中猝逝，羅家突遭噩耗又發生意外，檢警初步勘驗排除外力、受虐、病史，由於羅姓女童居住房間緊鄰裝設熱水器的後陽台，檢警消不排除女童也是因為一氧化碳中毒，仍待進一步相驗釐清死因。

新北市土城區延和路今天凌晨驚傳一樣化碳中毒案，造成羅家女屋主賴女、三名幼童（兩女一男）一家四口，及借住的姑姑、姑姑女同事與姪女等七人送醫，幸皆意識清楚，消防單位初判為熱水器裝設後陽台，通風不良導致釀禍，是發原因仍待消防、警方釐清。

據了解，消防單位1日獲報11歲羅姓女童內科OHCA，由消防員送醫不治，而案發處平日住有猝逝的羅姓女童、46歲父親羅男及33歲繼母、5歲、4歲胞妹及2歲胞弟等6人，連同借住的姑姑、姑姑同事，另姑姑10餘歲女兒，2日晚間疑也找母親留宿，分別居住4樓及頂樓加蓋。

消防局送醫名單為，30餘歲羅妻賴女、10餘歲姪女、38歲姑姑、42歲姑姑同事江女、羅家五歲次女、四歲三女及兩歲長男共7人，其中賴女、姪女兩人在家頭暈，到院後

7人均意識清醒，無大礙，羅男也陪同就醫。

消防平面圖發現，羅家熱水器裝在後陽台，後陽台外推且採水泥構造，疑因天冷未開窗、加上曬衣服阻絕空氣流通。

檢警初判，2日下午死亡的羅姓女童，前一天還與家人出遊，一個月前曾感冒，但沒有相關病史，家人原以為寒假睡晚一點，未料到昨天下午叫她叫不醒，連忙送醫，初判為內科OHCA；檢警初辦，近來因天冷，羅家後陽台門窗緊閉，不排除一氧化碳中毒，奪走羅姓女童性命，再造成今天凌晨的一家七口一氧化碳中毒。

據了解，連同前一天死亡的羅姓女童在內，由於案發處平日居住8人，警消正釐清，今天送醫的七人中，十餘歲姪女是否為常住在該處，或臨時留宿，還是消防單位統計出入，都是檢警釐清關鍵。

新北市土城一處民宅今天凌晨驚傳一家七口CO中毒，幸無大礙，但前一天羅家10餘歲長女猝逝，由於她居住房間緊鄰後陽台，檢警不排除兩案關聯性；圖為現場圖。（記者吳仁捷翻攝）

