「毛孩的彩虹天堂」稱幫浪浪火化募千萬 負責人侵占半數善款起訴

「毛孩的彩虹天堂」粉絲專頁。（取自官網）

「毛孩的彩虹天堂」粉絲專頁不定期張貼動物火化個案及募資方案，在毛孩圈小有名氣。負責人林意盛被查出，於2019年間在「嘖嘖募資平台」提出「毛孩的最後一哩路」專案，募得1025萬餘元，未全數運用在浪浪喪葬及營運上，當中的531萬餘元用於支付他個人花費，當中包含日本旅遊。台北地檢署今偵結，依涉犯業務侵占罪，將林起訴。

2018年成立的毛孩的彩虹天堂，號稱是國內專為流浪動物提供尊嚴送行的社會企業，陪伴9千隻浪浪走完最後一程；公司業務項目為「浪浪送行、毛孩領養及協尋」，另以「毛孩的最後一哩路」訂閱式專案模式對外募資，且成立粉絲專頁，張貼宣傳動物火化個案及募資方案。

檢調查出，負責人林意盛則於2019年2月起至2021年9月間，透過嘖嘖平台提案成立「毛孩的最後一哩路」專案對外宣傳募資，一共募得1025萬505元，理應用於流浪動物喪葬及毛孩公司營運。但林卻將當中的531萬7889元轉匯至自己銀行帳戶，用來支付日本旅遊、搭乘高鐵、UBER、超商消費、百貨公司購物、健身房等個人花費。

後因粉絲專頁上張貼與知名動物喪葬業者「慈成新天地」合作案例，但該公司經他人告知後，察覺並無此事，發文澄清，才由「愛爸」、「愛媽」們向台北市調查處檢舉，案情因而曝光。

檢察官調查後認為，林意盛涉犯業務侵占罪嫌，今日提起公訴，並請法院將其未扣案的不法所得531萬7889元宣告沒收。

