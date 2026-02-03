為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「毛孩的彩虹天堂」稱幫浪浪火化募千萬 負責人侵占半數善款起訴

    2026/02/03 11:15 記者吳昇儒、王定傳／台北報導
    「毛孩的彩虹天堂」粉絲專頁。（取自官網）

    「毛孩的彩虹天堂」粉絲專頁。（取自官網）

    「毛孩的彩虹天堂」粉絲專頁不定期張貼動物火化個案及募資方案，在毛孩圈小有名氣。負責人林意盛被查出，於2019年間在「嘖嘖募資平台」提出「毛孩的最後一哩路」專案，募得1025萬餘元，未全數運用在浪浪喪葬及營運上，當中的531萬餘元用於支付他個人花費，當中包含日本旅遊。台北地檢署今偵結，依涉犯業務侵占罪，將林起訴。

    2018年成立的毛孩的彩虹天堂，號稱是國內專為流浪動物提供尊嚴送行的社會企業，陪伴9千隻浪浪走完最後一程；公司業務項目為「浪浪送行、毛孩領養及協尋」，另以「毛孩的最後一哩路」訂閱式專案模式對外募資，且成立粉絲專頁，張貼宣傳動物火化個案及募資方案。

    檢調查出，負責人林意盛則於2019年2月起至2021年9月間，透過嘖嘖平台提案成立「毛孩的最後一哩路」專案對外宣傳募資，一共募得1025萬505元，理應用於流浪動物喪葬及毛孩公司營運。但林卻將當中的531萬7889元轉匯至自己銀行帳戶，用來支付日本旅遊、搭乘高鐵、UBER、超商消費、百貨公司購物、健身房等個人花費。

    後因粉絲專頁上張貼與知名動物喪葬業者「慈成新天地」合作案例，但該公司經他人告知後，察覺並無此事，發文澄清，才由「愛爸」、「愛媽」們向台北市調查處檢舉，案情因而曝光。

    檢察官調查後認為，林意盛涉犯業務侵占罪嫌，今日提起公訴，並請法院將其未扣案的不法所得531萬7889元宣告沒收。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播