獨家》住客太吵鄰居怒告！近2年380筆報警紀錄 台南民宿業者判賠

台南市區1家民宿被鄰居控訴住客常在夜間喧嘩、唱歌等吵雜聲響，多次報警勸導都無用，有鄰居長期飽受噪音干擾、失眠，需吃安眠藥才能入睡，要求民宿不得製造噪音並賠償慰撫金。台南地院查指該民宿在1年9月期間遭報警噪音問題多達380筆，判民宿在白天與晚間不得製造超過法定標準的噪音值、並須賠5萬元慰撫金給受害鄰居。

郭姓居民提告說，王姓老闆承租台南市中西區1棟透天厝經營民宿，他的房子與民宿相鄰，因民宿內附有KTV與烤肉設備，除了常有清潔時的家具碰撞聲外，住客常在晚間有喧嘩、唱歌、跑步等聲響，附近居民不堪其擾、多次報警勸導，老闆都置之不理、放任住客噪音侵擾鄰居，他為此失眠、需就醫吃安眠藥才能入睡，精神受到莫大痛苦，要向王老闆求償，同時禁止民宿的噪音侵入他的房子。

另，備位請求民宿製造的噪音聲響，不得超過政府法定的管制標準。

民宿老闆答辯說，他是合法申請取得合格民宿證照，但開業後屢遭郭某檢舉、報警、破口大罵住客，在鄰里詆毀民宿商譽、甚至要求結束營業，他為維護鄰居和諧、在開業第二個月就邀請郭某進入民宿參觀，還因應郭某指教、有針對住客做多項噪音改善措施，並封閉頂樓烤肉區，曾暫停營業做隔音工程；要求郭某對噪音來源舉證。

一審法官傳訊民宿另位鄰居說，民宿未開業前，不覺得有什麼噪音，但王老闆的民宿開業後常發出小孩蹦跳聲、家具碰撞聲、吵鬧派對聲，住客常從晚間10點多吵到凌晨3、5點許，白天退房後清潔時也有很大的碰撞聲，一整天都有噪音，甚至整棟樓都有震動的感覺，長時間下來真的受不了；民宿說有做隔音工程，但沒感受到噪音問題有改善，實在忍無可忍才會報警。

法官調閱南市警二分局報案紀錄，發現這間民宿開業後的2023年1月到2024年9月初，受理該民宿房屋的報案紀錄多達380筆，有多人報案都反映此民宿住客喧鬧、清潔聲響妨害安寧，可認民宿製造的聲響噪音已超越一般人生活所能忍受的程度。

法官據此判決民宿老闆須賠5萬元慰撫金給郭姓鄰居。且民宿從每天上午7時至晚上7時發出侵入鄰宅的音量，不得超過全頻67分貝、低頻37分貝；晚上7時至深夜11時，不得超過全頻57分貝、低頻37分貝；深夜11時至翌日上午7時，不得超過全頻52分貝、低頻32分貝。此案還可上訴。

