為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    把尾牙當酒店！聯發科前接班人爆性騷正妹女同事 鹹豬手片瘋傳！

    2026/02/01 23:15 即時新聞／綜合報導
    據稱是聯發科前接班人朱尚祖對女同事伸鹹豬手的影片在網上掀起熱議。（圖翻攝自新竹爆料公社）

    據稱是聯發科前接班人朱尚祖對女同事伸鹹豬手的影片在網上掀起熱議。（圖翻攝自新竹爆料公社）

    近日新竹某晶片大廠驚傳性騷擾事件，爆料者PO出該公司一名從知名企業跳槽的高層在尾牙上對女同事伸出鹹豬手的影片，在網上掀起熱議。據悉，該公司已開鍘，對涉嫌性騷的高層祭出停職處分，並啟動內部調查作業。

    上週四（1/29），一名網友匿名在臉書社團「新竹爆料公社」PO出一段影片，可以看到一名男子摟著一名身材姣好的女子，男方看起來玩得很嗨，但女方的肢體卻有些僵硬。原PO指控，畫面中的男子是從聯發科「空降竹北ic設計」的高層，「性騷擾公司女同事，鹹豬手接觸腰間長達10秒多，把公司尾牙當酒店在玩，女同事上台接受頒獎還被主持人問怎麼了……」

    其他鄉民們看到後紛紛留言，「一些豬哥高層把公司尾牙當酒店趴」、「這種畜生超多」、「賤手剁掉」、「因為女生穿的辣就可以亂摸？」、「明目張膽的來耶，想紅就讓他紅」、「男人那麼愛伸出鹹豬手就讓他吃官司」、「吃人豆腐好明顯」、「在科技業好像很常這樣」、「這算職場不法侵害了吧，真噁心」。

    經了解，該名高層就是前聯發科接班人、共同營運長朱尚祖，去年7月才加入全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技。綜合媒體報導，慧榮科技獲知此事後火速對朱尚祖祭出停職處分，並啟動內部調查程序。另外，疑似當事女子事後在社群發文，稱自己很好，要大家無需過度解讀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播