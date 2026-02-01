把尾牙當酒店！聯發科前接班人爆性騷正妹女同事 鹹豬手片瘋傳！

據稱是聯發科前接班人朱尚祖對女同事伸鹹豬手的影片在網上掀起熱議。（圖翻攝自新竹爆料公社）

近日新竹某晶片大廠驚傳性騷擾事件，爆料者PO出該公司一名從知名企業跳槽的高層在尾牙上對女同事伸出鹹豬手的影片，在網上掀起熱議。據悉，該公司已開鍘，對涉嫌性騷的高層祭出停職處分，並啟動內部調查作業。

上週四（1/29），一名網友匿名在臉書社團「新竹爆料公社」PO出一段影片，可以看到一名男子摟著一名身材姣好的女子，男方看起來玩得很嗨，但女方的肢體卻有些僵硬。原PO指控，畫面中的男子是從聯發科「空降竹北ic設計」的高層，「性騷擾公司女同事，鹹豬手接觸腰間長達10秒多，把公司尾牙當酒店在玩，女同事上台接受頒獎還被主持人問怎麼了……」

其他鄉民們看到後紛紛留言，「一些豬哥高層把公司尾牙當酒店趴」、「這種畜生超多」、「賤手剁掉」、「因為女生穿的辣就可以亂摸？」、「明目張膽的來耶，想紅就讓他紅」、「男人那麼愛伸出鹹豬手就讓他吃官司」、「吃人豆腐好明顯」、「在科技業好像很常這樣」、「這算職場不法侵害了吧，真噁心」。

經了解，該名高層就是前聯發科接班人、共同營運長朱尚祖，去年7月才加入全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技。綜合媒體報導，慧榮科技獲知此事後火速對朱尚祖祭出停職處分，並啟動內部調查程序。另外，疑似當事女子事後在社群發文，稱自己很好，要大家無需過度解讀。

