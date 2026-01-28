強化春節公安 新北消防攜手民間企業救災演練

為了強化春節期間公共安全，新北消防局第四大隊今天攜手民間企業，進行救災搶困演練。（記者陸運鋒翻攝）

為強化春節期間公共安全，新北市消防局第四救災救護大隊，今日於深坑信義企業天下園區辦理火災搶救演練，動員50人及15輛救災車參與，本次演練由專門委員陳勝照指導，透過結合場所自衛消防編組與消防單位合作，落實商辦大樓防火管理並提升初期應變能力，致力與民間攜手打造安全環境。

消防局第四大隊表示，本次演練模擬園區C棟3樓作業區起火，演練包含「自衛消防編組應變作為」、「雲梯車高空救援演練」、「中、大隊幕僚作業」、「各單位安全管制」及「RIT應變機制」等項目，現場立即啟動自衛消防編組報警，並針對商辦空間廣闊、格局複雜的特性，實施自衛編組應變、雲梯車高空救援、幕僚安全管制及RIT小組等。

此外，搶救策略則強調「人命疏散與火煙侷限」優先，要求業者於滅火失敗後立即關門阻隔煙霧，並確實清點人員以控管受困情事，同時，消防單位結合大樓本身消防設施防止延燒，並運用紅外線熱顯像儀（TIC）等科技化設備精準定位火點與受困者，在提升救災效率的同時，確保第一線同仁執勤安全。

消防局第四大隊大隊長尚少華指出，本次演練除結合園區自衛消防編組運作，另希望能更熟悉轄內大型場所逃生動線及消防設備，以提升災害前、中、後期之搶救效率，因園區一旦發生火災，損失將難以估計，甚至造成人命傷亡。

