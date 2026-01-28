為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉義市道路維修工程傳弊案 工務處科長交保候傳

    2026/01/28 11:37 記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義地檢署指揮偵辦嘉義市道路工程弊案。（資料照）

    嘉義地檢署指揮偵辦嘉義市道路工程弊案。（資料照）

    嘉義地檢署昨天指揮法務部調查局南部地區調查組，偵辦嘉義市政府市區道路維修相關工程涉嫌圖利特定廠商案，持法院核發搜索票前往涉嫌人員住居所及辦公室搜索，並傳喚市府工務處葉姓科長等4名人員到案說明。案件於今天凌晨1時許訊問完畢，檢方諭知葉姓科長5萬元交保。

    據了解，檢方接獲檢舉，指葉姓科長等人於2022年間辦理嘉義市市區道路維修相關工程時，涉嫌以虛假工程案的招標與得標方式，圖利特定廠商。經深入調查後，發現犯罪事證明確，昨由檢察官黃天儀指揮調查局南部組進行搜索與傳喚。

    檢調昨天持搜索票前往葉男、施工廠商工地主任林姓男子等人住居所等6處執行搜索，傳喚葉男、林男、工程驗收邱姓男子等4人到案，並查扣手機等證物及釐清嫌疑人現金流向。

    嘉檢表示，經調查發現，自2019年起，市區道路維修水溝蓋等工程，林姓男子任職的廠商涉嫌找其他廠商陪標，並事先講好競標金額，最後均由林男的公司得標，涉嫌違反政府採購法。

    經檢察官覆訊，認為被告等人犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，分別諭知葉姓科長以5萬元交保、邱姓被告交保3萬元、廠商林男交保20萬元，其餘人員請回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播