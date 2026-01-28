嘉義市道路維修工程傳弊案 工務處科長交保候傳

嘉義地檢署指揮偵辦嘉義市道路工程弊案。（資料照）

嘉義地檢署昨天指揮法務部調查局南部地區調查組，偵辦嘉義市政府市區道路維修相關工程涉嫌圖利特定廠商案，持法院核發搜索票前往涉嫌人員住居所及辦公室搜索，並傳喚市府工務處葉姓科長等4名人員到案說明。案件於今天凌晨1時許訊問完畢，檢方諭知葉姓科長5萬元交保。

據了解，檢方接獲檢舉，指葉姓科長等人於2022年間辦理嘉義市市區道路維修相關工程時，涉嫌以虛假工程案的招標與得標方式，圖利特定廠商。經深入調查後，發現犯罪事證明確，昨由檢察官黃天儀指揮調查局南部組進行搜索與傳喚。

檢調昨天持搜索票前往葉男、施工廠商工地主任林姓男子等人住居所等6處執行搜索，傳喚葉男、林男、工程驗收邱姓男子等4人到案，並查扣手機等證物及釐清嫌疑人現金流向。

嘉檢表示，經調查發現，自2019年起，市區道路維修水溝蓋等工程，林姓男子任職的廠商涉嫌找其他廠商陪標，並事先講好競標金額，最後均由林男的公司得標，涉嫌違反政府採購法。

經檢察官覆訊，認為被告等人犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，分別諭知葉姓科長以5萬元交保、邱姓被告交保3萬元、廠商林男交保20萬元，其餘人員請回。

