雨天噴飛！ 男子深夜飆速失控 連撞基隆少年隊3輛偵防車

黃姓男子昨晚駕駛多元計程車行經基隆市警察局少年隊前，疑因車速過快加上天雨路滑，失控撞擊停放在路邊的3輛偵防車，現場輪胎噴飛、車體零件碎裂，受損嚴重，還好黃男未受傷。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警察局少年警察隊前，昨（27）日深夜發生一起驚險車禍。黃姓男子駕駛多元計程車行經該路段時，疑因車速過快加上天雨路滑，整輛車失控從內側車道一路「打水漂」橫切，猛烈撞擊停放在路邊的3輛偵防車，現場車體零件噴飛、受損嚴重，還好黃男未受傷，經檢測排除酒駕與毒駕，詳細事故原因由警方進一步調查。

基隆市警局第二分局信義派出所昨深夜11時許接獲報案，指稱信一路少年隊門口發生嚴重連環撞。警方調查，43歲黃姓男子當時駕駛自小客沿信一路行駛，在行經少年隊前方時，車速飛快，加上當時天雨路滑，輪胎疑似發生水漂現象失控，整輛車從最內線車道橫跨2個車道，直接衝往最外側，擦撞當時停放在警局門口的3輛警方偵防。

黃男車輛與3輛偵防車發生劇烈撞擊，巨大聲響驚動值班員警衝出察看。黃的車子車頭毀損、輪胎噴飛、鈑金嚴重凹陷，甚至出現多處車體零件碎裂散落路面；經警方為黃男施以毒品唾液快篩檢測為陰性反應、酒測值也為0毫克。

警方初判肇事原因為車速過快釀事故，交通隊迅速派員到場繪圖照相，並迅速移置受損嚴重的車輛，恢復深夜交通順暢。警方呼籲：「雨天行車及夜間視線不佳，駕駛人應務必放慢車速，並隨時注意車前狀況，以免發生水漂現象導致失控，造成財物損失或人員傷亡。」

黃姓男子昨晚駕駛多元計程車行經基隆市信一路少年隊時，疑因車速過快加上天雨路滑，猛烈撞擊停放在路邊的藍色偵防車。（記者林嘉東翻攝）

黃姓男子昨晚駕駛多元計程車行經基隆市信一路少年隊時，疑因車速過快加上天雨路滑，猛烈撞擊停放在路邊的白色偵防車。（記者林嘉東翻攝）

