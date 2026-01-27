在大學校園朝女學生玩鳥 噁男公然猥褻下場出爐

蔣男在大學校園內裸露生殖器，還套弄到射精；新竹地院認蔣男犯公然猥褻罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。（記者廖雪茹攝）

蔣姓男子去年9月間在新竹市某大學校園內裸露生殖器，見女學生步出女廁後，竟朝女學生套弄生殖器直到射精才離去，嚇得該女花容失色；警方獲報調閱監視器畫面循線追查後移送地檢署偵辦，新竹地方法院認蔣男犯公然猥褻罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

判決指出，蔣男2025年9月15日10時40分許，在新竹市某大學管理學院3樓M2棟廁所處，裸露生殖器步出男廁所後，旋面對走廊飲水機套弄生殖器，正好A女自女廁步出見狀，嫌惡徒步離去，沒想到蔣男猶未停手，朝A女離去方向繼續套弄生殖器至射精始收拾離去，以此方式公然為猥褻行為。事發後A女報警提告，員警調閱監視器畫面循線追查，始悉上情。

法官審酌，蔣男為一具有智識、社會經驗的成年人，本當知所行止，竟於前揭時地，不顧公眾場所他人的感受，公然在校園套弄生殖器，更朝他人方向持續為猥褻行為，造成A女身心不快，此舉應有違反社會善良風俗，惟蔣男坦承犯行，未有前科、素行良好，可能因一時誤想，致罹刑章，兼衡蔣男智識程度、家庭經濟等一切情狀，量處上述刑責。

