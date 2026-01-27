為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    在大學校園朝女學生玩鳥 噁男公然猥褻下場出爐

    2026/01/27 15:17 記者廖雪茹／新竹報導
    蔣男在大學校園內裸露生殖器，還套弄到射精；新竹地院認蔣男犯公然猥褻罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。（記者廖雪茹攝）

    蔣男在大學校園內裸露生殖器，還套弄到射精；新竹地院認蔣男犯公然猥褻罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。（記者廖雪茹攝）

    蔣姓男子去年9月間在新竹市某大學校園內裸露生殖器，見女學生步出女廁後，竟朝女學生套弄生殖器直到射精才離去，嚇得該女花容失色；警方獲報調閱監視器畫面循線追查後移送地檢署偵辦，新竹地方法院認蔣男犯公然猥褻罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

    判決指出，蔣男2025年9月15日10時40分許，在新竹市某大學管理學院3樓M2棟廁所處，裸露生殖器步出男廁所後，旋面對走廊飲水機套弄生殖器，正好A女自女廁步出見狀，嫌惡徒步離去，沒想到蔣男猶未停手，朝A女離去方向繼續套弄生殖器至射精始收拾離去，以此方式公然為猥褻行為。事發後A女報警提告，員警調閱監視器畫面循線追查，始悉上情。

    法官審酌，蔣男為一具有智識、社會經驗的成年人，本當知所行止，竟於前揭時地，不顧公眾場所他人的感受，公然在校園套弄生殖器，更朝他人方向持續為猥褻行為，造成A女身心不快，此舉應有違反社會善良風俗，惟蔣男坦承犯行，未有前科、素行良好，可能因一時誤想，致罹刑章，兼衡蔣男智識程度、家庭經濟等一切情狀，量處上述刑責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播