獨家》替代役男搭小黃12分鐘未發一語遭丟包輾斃 追查是否被拖下車

溫男今解剖遺體釐清有無酒精或藥物反應，父母、胞弟及親戚等7人到場。（記者陸運鋒翻攝）

國立大學雙學士畢業、在鐵路警察局服役溫姓替代役男，前天搭多元計程車時，疑踢車門及椅背引發林姓司機不滿，被丟包在台64線新北中和段，不明原因倒車道遭4輛汽車輾過慘死；據悉，溫男上車後至下車僅12分鐘，全程未發一語就被司機趕下車，檢警今會同法醫解剖溫男遺體，釐清是否有藥物或酒精反應，並追查溫男是否有被拖下車的可能。

據了解，25歲溫男25日利用手機APP叫車，在凌晨2時7分從台北市文山區興隆路二段91號上車，預定在板橋區長江路一帶下車，而溫男前10分鐘很正常坐在後座，且沒有任何動作，但第11分鐘時，溫男疑踢了車門及椅背，林姓司機告知「先生請不要踢我椅背跟車門」，接著車內傳出連續「叩、叩、叩」聲響。

據悉，林男疑不滿又被踢車門及椅背，再度向溫男說「你可以躺下但不要踹」，接著罵了髒話後直說「你給我下車！」，而溫男就在凌晨2時19分被趕下車，事端開始引發林男不滿僅2分鐘，且溫男全程未發一語。

據了解，溫男下車以後，林男隨即往前開了1分鐘，報案稱有人躺在台64線車道，需要警方協助，而警方到場時，溫男已經陸續遭到陳、邱、簡、魏等4名駕駛的汽車輾過，頭顱破裂、全身多處骨折慘死，警詢後依過失致死罪嫌將林等5人送辦，檢方複訊後諭令林、陳、邱5萬元交保，簡、魏則1萬元交保。

據知，溫男今遺體由檢警會同法醫解剖，而他的父母、胞弟及其他親戚等7人也到場，不斷啜泣說「都快過年了，怎麼會發生這樣的事」，仍對親人的死仍無法接受，同時請求檢警務必好好調查，溫男是否有被司機拖下車的可能。

檢警採集溫男內臟組織及血液，整個過程約1個多小時，隨後將相關跡證帶回化驗，將釐清是否有藥物或酒精反應，至於化驗報出爐仍需2個月，同時也將深入追查溫男是否有被拖下車的可能。

溫姓替代役男搭多元計程車遭丟包台64快速道路，倒臥車道遭4車相繼輾斃。（記者陸運鋒翻攝）

