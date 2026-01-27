警車前闖紅燈、見恐被攔查再闖1次 高雄騎士將吞40800元罰單

機車騎士見警車通過，立即違規闖越路口。（民眾提供）

高雄市前鎮區今（27）日凌晨發生一起離譜交通違規事件，一名機車騎士先是在警車面前闖紅燈，見警車迴轉意欲攔查，一不做、二不休，在員警面前再闖一次紅燈，警方基於安全改以蒐證舉發，該名騎士將吞下40800元罰單，代價慘重。

前鎮分局復興所巡邏警網於今日0時許巡經中華五路、復興三路口時，一名機車騎士沒注意到警車，大剌剌在警車前闖紅燈，該名騎士發現後雖暫時停進待轉區，但他看到警車通過後馬上闖越路口，警車見狀立即迴轉，一路尾隨伺機攔查，惟該機車為躲避攔查取締，又於中華五路770巷口再次闖紅燈。

該名騎士似乎鐵了心，沒有停車受檢打算，員警考量往來人車安全，隨即改以蒐證及逕行製單舉發方式，以避免肇生事故。

警方表示，經審視該當事人違規行為，顯已違反「道路交通管理處罰條例」第53條第1項「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交叉路口闖紅燈者，處新臺幣一千八百元以上五千四百元以下罰鍰」及同條例第60條第1項「汽車駕駛人駕駛汽車有違反本條例之行為，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月」，警方將依據蒐證畫面通知違規車主到案說明，並依法製單舉發，罰鍰總計最高可處新台幣40800元。

警車迴轉尾隨並伺機攔查。（民眾提供）

機車騎士連闖紅燈，沒有停車受檢打算。（民眾提供）

