獨家》國共論壇降級為智庫交流 國立大學系主任申請赴中被駁

國民黨為「鄭習會」鋪陳的國共論壇，目前已降級為「智庫交流」形式，將於2月2日至4日在北京登場。（路透社檔案照）

國民黨為「鄭習會」鋪陳的國共論壇，目前已降級為「智庫交流」形式，將於2月2日至4日登場。據透露，一名國立大學系主任向政府申請赴中許可，擬隨國民黨中央前往北京，主管機關已駁回不予許可。

據了解，北京將在2月2日至4日，同國民黨代表團在北京舉行智庫論壇，中國國台辦主任宋濤將出席與會。國民黨訪團以智庫人員為主，包含馬政府時期官員、產業界、學界等共計約40人，將由國民黨副主席蕭旭岑率隊，智庫則由國民黨政策會副執行長、國家政策研究基金會副董事長李鴻源代表。

請繼續往下閱讀...

知情官員指出，國民黨要去北京進行智庫交流，沒有收到卸任的政務官來向政府申請前往中國。不過，有一名公立大學系主任申請跟著去，因為公立大學行政職屬於公務員，赴中須經許可，但當事人未說明詳細行程內容，主管機關未予核准。

有消息傳出，北京當局已跟國民黨攤牌，表明「統一後再無中華民國」。台灣人權工作者李明哲今天接受本報訪問表示，這個消息不令人意外，過去中國還會在乎台灣人想什麼，認為國民黨有利用價值，如今連國民黨要去中國，所受到的「待遇」也越來越差。

李明哲分析，當中國國力越來越強，越不用靠國民黨的菁英階層，中共可直接利用各種形式的兩岸交流、宗教交流等手段，直接操縱台灣人的想法，想當然爾也會有些要求，「尤其當你想獲得經貿利益，中共就會提出它的要求」。

「中國不希望台灣更往美國靠！」李明哲說，中國想要侵略台灣，當然不想台灣強化防衛能力，千方百計要擋下軍購，這都沒什麼好意外的。而且中共滲透台灣極深，可以直接傳送訊息指揮或透過在台代理人，根本不用透過國民黨。

他強調，「統一後再無中華民國」，中國早就這樣講了，也說過要用「一國兩制」統治台灣，完全就沒有中華民國生存空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法