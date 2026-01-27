習失去關鍵煞車？ 唐安竹：張又俠落馬 恐增攻台誤判風險

前美國國防部官員唐安竹回憶，張又俠（圖）是極少數具備實戰經驗與專業素養的將領，其落馬恐讓習近平失去客觀的軍事諫言。（路透資料照）

解放軍中央軍委副主席張又俠遭調查落馬，引發全球關注。前美國國防部中國科科長、現任新加坡李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）撰文示警，這不單是中共內部的貪腐整肅，更意味著習近平身邊失去了唯一一位敢說真話、且具備實戰經驗的軍事顧問。唐安竹警告，隨著張又俠倒台，北京對台海局勢發生「災難性誤判」的風險將直線上升。

習近平斬首實戰派老將 唐安竹：沒人敢講真話了

唐安竹在個人專欄「ChinaDrew」中透露，他曾在2012年5月以五角大廈官員身分，全程陪同當時擔任瀋陽軍區司令員的張又俠訪美。這段近距離接觸讓他印象深刻。

唐安竹回憶，當時接觸的大多數解放軍將領充滿官僚氣息，只會背誦黨的口號，對軍事專業一知半解。但張又俠截然不同，作為參加過1979年中越戰爭的實戰派，他展現了極高的專業素養與自信。在參訪班寧堡（Fort Benning）陸軍基地時，其他將軍對武器意興闌珊，唯獨張又俠興致勃勃，甚至親自試射M240機槍，並向美方提出極具深度的戰術問題。唐安竹形容：「他身上有一種能力的光環，其他解放軍軍官在他面前都會站得更直、反應更快。」

失去「煞車皮」 習近平恐被馬屁精包圍

文章分析，習近平之所以需要張又俠，是因為只有像他這樣具備智慧、實戰經驗且與習有世交情誼的人，才敢客觀評估美台軍力，並誠實告知解放軍的弱點與戰爭代價。

唐安竹直言：「一個沒有實戰經驗的馬屁精，只會告訴習近平他想聽的話。」他擔憂，一旦張又俠離開權力核心，中央軍委將只剩下政工出身的張升民，習近平將被報喜不報憂的聲音包圍，這將導致其對攻台能力的評估出現嚴重偏差，進而增加軍事冒險的風險。

此外，唐安竹也披露了一段令人毛骨悚然的插曲。他透露自己與2023年10月失蹤的《南華早報》資深記者陳敏莉是好友。在陳敏莉失蹤前一個月，兩人曾討論張又俠是否被調查，當時陳敏莉簡短回覆了一個字：「Yes」。隨後她便人間蒸發，而她傳給唐安竹的訊息全被刪除，只剩下這個「Yes」。這起失蹤案與張又俠落馬之間的關聯，更增添了這場軍隊大清洗的肅殺氣氛。

