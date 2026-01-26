嘉市警局新春揮毫迎馬年 識詐宣導添人文美學

嘉義市警察局結合新春揮毫、捐血宣導識詐、防詐。（記者王善嬿攝）

嘉義市政府首波發放振興經濟加碼6000元現金，領取率逾8成6，避免民眾現金到手遭詐騙，嘉義市警察局今舉辦「馬迎春暉，暖警抵嘉」新春揮毫暨捐血公益活動，將硬梆梆防詐、識詐警語，化為富有藝術感的平安祝禱，吸引國中小學生、市民參與，打造為一場全齡有感「防詐嘉年華」。

嘉義市長黃敏惠、市警局長陳明志今偕同警政署警政委員張樹德、議長陳姿妏、順億關係企業總裁林文村、鈺通大飯店董事長黃國芳、嘉義市警察之友會理事長陳建言，及書法大師中華民國書法教育學會理事長楊旭堂、前市府地政處長饒嘉博、嘉義市議會總務主任吳富源等人，現場揮毫書寫「嘉城皆順遂，義馬賀安康」，隨後由書法大師揮毫贈送春聯給民眾，現場喜氣洋洋。

請繼續往下閱讀...

平時有寫書法習慣的陳明志表示，近日嘉市府普發現金6000元，易淪為詐騙集團利用的熱門話題，除了結合揮毫贈春聯宣導防詐原則，藉此傳承書法藝術文化，讓警察同仁感到心情平靜，執法有溫度、具同理心。

黃敏惠表示，農曆春節前市警察局舉辦新春揮毫活動，號召書法大師、大業國中、博愛國小師生傳承書法藝術，鼓勵大眾響應捐血做公益，以有溫度活動帶給市民社會安定。

博愛國小校長廖昭銘說，學校深耕書法教育20餘年，教師董又愷去年代表嘉義市，獲全國語文競賽教師組特優獎，學生也在多項書法比賽獲獎無數，學習書法能有助學生靜心、提升自我、虛心，學校配合市府人文第一願景，將文字、書法藝術繼續推廣。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

嘉義市長黃敏惠（右五）今與書法名家一同揮毫寫春聯。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法