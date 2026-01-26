大貨車鑽車縫釀追撞還落跑 車主傻眼怒批荒唐

大貨車下大寮交流道。（民眾提供）

台88快速道路大寮交流道24日發生一起車禍，大貨車疑似為了搶快鑽車縫，追撞2部轎車，造成一名乘客擦挫傷，大貨車駕駛下車察看後，竟又上車揚長而去，被撞當事人在社群網站「Threads」無奈問「怎麼會有這麼荒唐的人」。林園分局今（26日）表示，已經聯絡車行通知駕駛人到案說明。

被撞車主在「Threads」PO文敘述事發過程，指24日下午快三點左右帶孩子從高雄下課回程，下八八快速道路大寮路段被後方大卡車追撞，重點是司機下車看完之後就直接駕車逃離，「真的傻眼到極致，怎麼會有這麼荒唐的人我就問」。

林園分局表示，接獲該起報案後，大寮所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通。現場為一大貨車下大寮交流道時，分別與35歲陳姓男子、34歲林姓男子駕駛的轎車發生碰撞，大貨車駕駛逕行駛離，陳男車輛副駕駛座乘客左手輕微受傷自行就醫，駕駛酒測值均為0。

警方觀看監視器，事發時被撞車輛等正停等紅燈，肇事大貨車疑似為了鑽車縫，併排駕駛行進，因車距縫隙小而追撞陳、林的車輛，但他下車查看後逕行離去。警方表示，已鎖定該肇事車輛工程行，將迅速通知肇事駕駛到案說明，依法偵辦。

林園分局呼籲，下交流道切勿併排行駛，違者可依道路交通管理處罰條例33條1項12款，處新臺幣3000元以上6000以下罰鍰。

大貨車追撞停等紅燈轎車。（民眾提供）

轎車被追撞。（民眾提供）

台88快速道路設警示牌，禁止下匝道車輛併排行駛。（民眾提供）

