彰縣配發反光面罩安全帽 新進警大讚像飛行員頭盔

彰化縣警局將配發新式安全帽給82名新進員警。（記者湯世名攝）

保護安全從「頭」開始！彰化縣警局最近補入82名新進員警，受訓10天來出勤實習卻因無安全帽可戴，須向資深員警借用或自己攜帶相當不便，縣警局長陳世煌甫上任即指示後勤科將庫存安全帽盡速撥發給新進員警，特別的是，這批安全帽搭配反光面罩，具有遮陽效果，大幅提升騎乘警用機車巡邏時的安全，員警拿到這批安全帽時直呼「搭配反光面罩超像飛行員頭盔，相當帥氣」。

彰化縣警局後勤科長鐘振邦表示，縣警局最近迎來一批生力軍，男警57人、女警25人，局長陳世煌在巡視基層單位與新進同仁座談時，發現這批新進員警，因尚未獲配專屬警用機車，常面臨無公發安全帽可用，需暫時自費購買或使用舊品，相當不便且有衛生疑慮，因此立即指示後勤科專案辦理採購，務必讓每位新進員警都能領到全新的公發安全帽。

請繼續往下閱讀...

鐘振邦說，目前縣警局庫存警用安全帽有150頂，已通知各分局，針對目前正在進行實務訓練的新進同仁，逐一調查頭圍尺寸，將先發給82名新進員警，安心投入各項治安與交通維護工作；此外，他們也已計畫採購65頂新式安全帽以備不時之需。

警察局長陳世煌指出，安全是無價的投資，每一分錢都要花在同仁上，後續將透過滾動式調整採購策略，優化裝備供應流程，確保同仁執行職務時裝備供應無虞，全面守護同仁安全。

彰化縣警局新式安全帽還搭配反光面罩，具有遮陽效果。（圖由縣警局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法