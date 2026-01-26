為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    替義父報仇 2男砍斷天道盟大哥腳筋起訴

    2026/01/26 09:52 記者王定傳／台北報導
    涉嫌砍傷天道盟綽號「黑狗」賴姓大哥的男子徐鉯翔。（資料照）

    涉嫌砍傷天道盟綽號「黑狗」賴姓大哥的男子徐鉯翔。（資料照）

    天道盟綽號「黑狗」的賴姓大哥，去年12月間在台北市一處停車場被20歲男子徐鉯翔、25歲男子王銘緯持刀攻擊、雙腳腳筋被砍斷；徐男自稱是已故天道盟大哥高寶勝義子，高生前跟賴有糾紛，為了討回公道才犯案。台北地檢署今日依重傷害未遂罪嫌起訴徐、王2人。

    據悉，5年多前，賴拿下一處土方工程，高一名綽號「千心」的白姓小弟不滿，喝醉去跟賴嗆聲，賴以為是高派白找碴，氣得找人把高揍了一頓，雙方自此結下樑子。

    檢警調查，徐鍬翔知悉乾爹高寶勝與賴男之前有糾紛，並認高寶勝過去遭人毆打致跛腳不良於行之事，為賴男所主導，為替高寶勝報仇，竟夥同王銘緯及真實姓名年籍不詳的成年同夥，由同夥先跟監賴男行蹤。

    檢警調查，去年12月1日下午1時50分許，徐、王2人在台北市萬華區中華路1段88號地下2樓停車場繳費機台旁，利用賴男步出電梯前往繳費之際，圍堵賴男，由王男以辣椒水噴灑並徒手架助賴男，徐男隨即持預備的開山刀砍殺賴男雙腿，旋即自首報警、通知救護車。

    賴男經送醫急救，診斷受有右側外踝及距骨開放性骨折、阿基里斯腱及腓骨長短腱完全斷裂、小腿肌肉斷裂、小隱靜脈及腓腸神經完全斷裂、左側脛骨開放性骨折、阿基里斯腱、脛後肌腱及屈趾長腱完全斷裂、屈拇趾長腱部分斷裂、小腿肌肉斷裂、脛後動脈、小隱靜脈、脛神經及腓神經完全斷裂等傷害，且因血壓過低而有生命危險；因就醫救治，尚未致下肢受有毀敗或嚴重減損機能的重傷害結果。

    偵查時，2人辯稱，沒有預謀，也沒有事先分工，更沒有見過被害人等語；王銘緯另辯稱，不知被告徐男有刀，以為只是普通傷害，我沒見過被害人，噴辣椒想讓被害人拿下口罩確認身分等語。

    檢方調查不採信並認為2人於尾隨被害人進入電梯之際，即已確認被害人身分，且於行動前即已明確分工，2人辯稱實屬卸責之詞。

    涉嫌砍傷天道盟綽號「黑狗」賴姓大哥的男子王銘緯。（資料照）

    涉嫌砍傷天道盟綽號「黑狗」賴姓大哥的男子王銘緯。（資料照）

