    識貨賊專偷娃娃機店「金證公仔」 1天2起得手破萬元

    2026/01/26 09:45 記者陳文嬋／高雄報導
    最貴是迪士尼史迪奇公仔存錢筒，市值1500至2300元。（民眾提供）

    高雄市一名張姓男子專挑娃娃機店，趁清晨無人之際，大肆搜刮機台上「金證公仔」，1天內於鳳山區行竊2次，警方循線將張男查緝到案，來不及銷贓就落網，起出10多個「金證公仔」，市值破萬元。

    鳳山警分局埤頂所、新甲所前天均接獲民眾報案，所經營娃娃機台遭竊賊偷走多件「金證公仔」，兩所立即組成專案小組，分工調閱監視器畫面，以車追人鎖定張男身分。

    警方調查，張男（42歲）未蒙面、也不躲監視器，趁清晨無人之際，光明正大進入娃娃機店，直接搜刮業者放置機台上準備供顧客兌換「金證公仔」，得手後步出店外駕車離去。

    警方發現張男很識貨，2次行竊得手10多個「金證公仔」，市值竟高達上萬元，最貴是迪士尼史迪奇公仔存錢筒，市值1500至2300元。

    警方循線將張男查緝到案，起出10多個「金證公仔」，市值破萬元，由於警方迅速破獲，張男還來不及銷贓，讓娃娃機店業者鬆了一口氣，直呼「不用再提心吊膽怕被偷了」!

    警方今持續清查表示，張男至少涉及3起娃娃機竊案，警訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦，全案將擴大偵辦中。

    警方呼籲民眾選物販賣機業者應強化即時監控設備，並增派人員定時巡視，一發現可疑立即報警，才能減少歹徒覬覦機會。

    張男識貨專偷娃娃機店「金證公仔」，1天2起得手破萬元。（民眾提供）

