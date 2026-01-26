趁女同事唱歌親臉2秒、摸胸 男子涉性騷被判拘役

情境照

嘉義一名謝姓男子去年9月間與女同事到KTV唱歌，涉嫌趁女同事唱歌不備之際，捧起臉頰親吻，還用手觸摸胸部，女同事憤而提告；嘉義地方法院審理認為，謝男僅親吻臉頰2秒、摸胸時間短促，不過沒有強暴脅迫，依違反性騷擾防治法判處謝男拘役50日，可易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

判決書指出，謝男高中畢業、未婚、做工，與提告女同事並非交往關係，沒有特殊交誼可親臉、碰觸胸部，仍於去年9月間，在諸羅KTV內，趁女同事在唱歌時，戲謔地捧起女同事臉頰親吻並觸摸胸部。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，依性騷擾防治法第25條第1項，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處的行為，為性騷擾構成要件，而臉部及胸部非一般正常禮儀下，得以任意撫摸碰觸身體部位，在親密行為中是有性暗示的挑逗、調戲動作，若未經本人同意而不當碰觸，足以引起本人嫌惡感而屬「身體隱私處」。

判決書提到，謝男親吻女同事臉頰、摸胸時間短促，女同事制止後即收手，並請謝男不要坐隔壁、隨即另找其他地方坐等情形，審酌謝男此舉造成女同事焦慮、食慾不振，雖雙方達成調解，未能如期履行賠償，雙方聯繫過程再生歧見，考量女同事請求從重量刑等情形，判決拘役50日，可易科罰金。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法