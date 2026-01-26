煞車燈沒亮露餡！花蓮男攜毒被逮 警再抄部落藏彈

花蓮吉安警分局在副駕座男性乘客隨身包包內查獲多項疑似毒品及相關器具。（警方提供）

年關將近，花蓮警方近日執行「清源專案」加強掃蕩毒品與非法槍械，新城、吉安兩分局接連傳出捷報！吉安鄉一名年輕男子搭朋友便車，卻因車輛煞車燈故障引來警方盤查，當場被搜出安非他命、毒咖啡包及彩虹煙等「毒品全餐」；新城警方則循線在秀林鄉富世部落，查獲胡姓男子涉嫌持有毒品及具殺傷力金屬子彈，全案均依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

吉安警分局今指出，北昌派出所員警11日凌晨3點半左右執行巡邏勤務，行經吉安鄉吉安路二段與中山路口時，發現前方一輛自小客貨車的煞車燈異常不亮，在深夜道路上相當危險，員警隨即上前攔停關切。沒想到盤查過程中，坐在副駕駛座的23歲蘇姓男子神情異常緊張，眼神閃爍不敢直視員警，手還不自覺地護著隨身包包，詭異行徑引起警方懷疑。

員警經蘇男同意後檢視其隨身物品，赫然在包包內發現不明罐裝物，經檢驗確認為第二級毒品安非他命，隨後又起出第三級毒品卡西酮咖啡包、彩虹煙殘渣袋及吸食器等違禁品，種類之多宛如「行動毒品庫」。蘇男見事跡敗露只能坦承持有，警方當場將其逮捕，訊後依毒品危害防制條例移送花蓮地檢署偵辦。

除了街頭攔查有斬獲，新城警分局也接獲可靠情資，鎖定秀林鄉富世部落一名53歲胡姓男子，涉嫌非法持有槍械及毒品，恐危害部落治安。警方歷經多日蒐證，向花蓮地方法院聲請搜索票獲准，於12日上午10點多持票前往胡男住處突擊搜索。

警方在胡男屋內查獲毒品安非他命，並起出一顆疑似改造的金屬子彈。雖然胡男辯稱子彈是撿來的，但警方不敢大意，已將子彈送往刑事警察局進行鑑驗，以釐清是否具有殺傷力及結構來源。新城分局強調，將持續針對毒品及彈藥來源「向上溯源」，澈底斬斷不法供應鏈，全案同樣移送檢方偵辦。

花蓮警方強調，年關將近，為淨化社會治安，將持續針對轄內毒品人口及治安熱點加強查緝。呼籲民眾切勿以身試法，若發現周遭有可疑人事物，應立即向警方報案，共同守護花蓮的安寧與健康。

