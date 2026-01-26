為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    交通新法＋環保檢舉 汽機車駕駛違規抽菸罰款2400元起跳

    2026/01/26 09:33 記者彭健禮／苗栗報導
    《道路交通管理處罰條例》修正通過之新法，汽機車駕駛違規抽菸的罰鍰提高為1200元；若汽機車駕駛亂丟菸蒂，是民眾環保檢舉項目，再罰至少1200元。（圖由苗栗縣警察局提供）

    《道路交通管理處罰條例》修正通過之新法，汽機車駕駛違規抽菸的罰鍰提高為1200元；若汽機車駕駛亂丟菸蒂，是民眾環保檢舉項目，再罰至少1200元。（圖由苗栗縣警察局提供）

    有抽菸習慣的癮君子注意！《道路交通管理處罰條例》修正通過之新法，機車駕駛違規使用手機、汽機車駕駛違規抽菸的罰鍰都提高為1200元，苗栗縣警察局統計去年相關取締件數有165件，警方提醒駕駛遵守規定，避免荷包失血。此外，若汽機車駕駛亂丟菸蒂，是民眾環保檢舉項目，違規再罰至少1200元。

    為維護道路交通安全、降低事故發生率，立法院已三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，已由總統公布，將待行政院核定施行日期後實施。

    苗栗縣警察局提醒用路人，此次修正重點包含《道路交通管理處罰條例》第31條之1的機車駕駛人違規使用行動電話等裝置，由罰1000元，提高為罰1200元；汽、機車駕駛人行駛中吸菸之罰鍰，則由罰600元，提高為罰1200元。

    苗栗縣警察局長李忠萍表示，行車過程中手持行動電話或吸菸，極易分散注意力，增加事故發生風險；同時，吸菸所產生的煙霧與菸灰，亦可能影響後方用路人視線，造成潛在危險。

    警察局統計去年迄今，苗警依道路交通管理處罰條例第31條之1各項規定取締違規案件計有165件，顯見分心駕駛行為仍普遍存在，對交通安全構成潛在威脅。

    此外，苗栗縣環保局表示，若汽機車駕駛人亂丟菸蒂，也違反廢棄物清理法，是民眾可檢舉之項目，罰鍰1200至6000元，檢舉人可獲罰鍰20％之獎金。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    為維護道路交通安全、降低事故發生率，立法院已三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，已由總統公布，將待行政院核定施行日期後實施。（圖由苗栗縣警察局提供）

    為維護道路交通安全、降低事故發生率，立法院已三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，已由總統公布，將待行政院核定施行日期後實施。（圖由苗栗縣警察局提供）

