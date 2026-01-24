為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    不是拍電影！疑「黑吃黑」國道火爆追逐 跳車逃逸20萬現金丟路邊

    2026/01/24 10:39 記者吳俊鋒／台南報導
    國道警、消防隊在邊坡草叢中，發現2大疊的千元現鈔。（民眾提供）

    國道警、消防隊在邊坡草叢中，發現2大疊的千元現鈔。（民眾提供）

    中山高速公路昨天深夜發生飛車追逐，被追的車輛駕駛在台南永康段緊急靠路肩，棄車跳下邊坡逃路，追車的車輛則有5人持球棒下車繼續追殺，讓目擊者看得心驚膽跳，有的還誤以為在拍電影；國道警方獲報，與消防人員展開地毯式搜索，沒有發現2幫人馬的蹤影，但在草叢發現2疊千元大鈔，金額近20萬，初步懷疑是債務糾紛，或者「黑吃黑」等引發衝突，深入追查中。

    初步了解，2輛轎車先後上國道1號，不斷高速變換車道，危險追逐，在南下318.3公里處時，前車緊急煞停路肩，1名男子匆忙下車，跳入邊坡狂奔巡逸，尾隨的車輛也隨即停靠，5名惡煞手持球棒從後追趕，場面火爆，路過駕駛都被嚇壞，向國道警方報案。

    國道警察第四大隊派員趕往調查，因正值深夜，邊坡陡峭，唯恐有人摔落受傷，通報台南市消防局支援人車，架起照明燈，協助搜尋。

    國道警、消防隊從下方便道往上展開地毯式搜索，未發現有人受困，但在2處草叢各發現1疊千元大鈔，金額近20萬元。

    警方調閱監視器畫面，追逐過程不像行車糾紛，懷疑可能是「黑吃黑」或因賭博引發追殺，讓捲款男子倉皇逃命，大疊鈔票才會落在邊坡。

    警方已在現場進行相關採證，並調閱相關監視畫面，正循線清查2車車主身份，釐清雙方身份與動機，深入調查這起追殺事件。

    國道警、消防隊在邊坡草叢中搜索，尋找是否有人員受困。（民眾提供）

    國道警、消防隊在邊坡草叢中搜索，尋找是否有人員受困。（民眾提供）

