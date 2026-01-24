台中西屯大樓遭掃射傳「槍擊聲」！豪宅、汽車接連中彈

遭掃射傳出「槍擊聲」的大樓。（民眾提供）

台中市西屯區順平路一處豪宅大樓，19日驚傳遭連續射擊，事後發現停放一樓的兩輛汽車車身受損，3樓及7樓陽台強化玻璃碎裂，留下多處彈孔痕跡，因事發在光天化日，突如其來「槍擊聲」嚇壞住戶，轄區第六分局今天表示，鑑識顯示現場係鋼珠彈射擊，已掌握相關跡證與調查方向，正循線積極偵辦中。

據了解，該社區出入單純，多為中國醫藥大學水湳校區及經貿園區學生與上班族租住，「很難想像會成為目標」。更令人不安的是，破裂的樓層強化玻璃多集中在角落位置，疑似刻意朝弱點射擊，現場還撿到疑似鋼珠的金屬物，住戶說，「感覺不像單純惡作劇，更像是隨機攻擊，不知道下一棟會不會中彈。」

第六分局今天表示，經查，案發時間為19日下午2點多，疑似有人在對面建物或周邊位置，以射擊方式造成多處陽台玻璃與車輛毀損，警方於當日下午4時許接獲報案後，立即派員到場處置，鑑識人員也完成現場採證，初步研判為特定毀損案件，目前無證據顯示為隨機攻擊或重大暴力犯罪。

但相關射擊工具與手法仍在比對分析中，將視結果調整偵辦方向，目前已掌握相關跡證及特定調查方向，並主動向住戶說明進度，同時加強周邊巡邏與見警率，請學生與居民安心，警方對任何危害民眾生命與財產安全的不法行為，均採取零容忍態度，全力追查到底。

鑑識顯示現場係鋼彈射擊，警方表示已掌握相關跡證與調查方向。（民眾提供）

