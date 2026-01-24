男子暗夜毒駕拒檢衝撞 北市警開槍追緝逮人

黃男毒駕逃竄撞上中央分隔島被逮。（記者邱俊福翻攝）

又見毒駕拒檢衝撞事件！1名黃姓毒蟲今天凌晨駕車行駛於台北市信義區時，因交通違規，被轄區台北市警信義分局六張犁派出所巡邏警網盯上上前攔檢，詎料黃男先假意停車受檢，再衝撞員警加速逃竄，員警見狀開槍制止，並呼叫警網連夜追捕，不久黃男於文山區失控自撞路中央分隔島後，遭圍捕到案，車內起獲2組依托咪酯電子菸彈，訊後將依毒品、公共危險罪嫌送辦。

警方表示，今天凌晨3時40分許執行巡邏勤務時，發現有輛轎車在莊敬路一帶行駛時，從事水電的40歲黃姓男子駕駛，一邊使用手機，且跨越雙黃線，違反交通規則，遂上前示意攔查，黃男一度停車配合，但員警進行盤查時，突加速逃逸，並意圖衝撞員警。

請繼續往下閱讀...

執法員警見狀，依法使用警械開槍制止，並呼叫警網立即展開追緝，追緝過程中，該車從信義快速道路行駛至文山區木柵路一帶時，失控自撞路中央分隔島後，黃男下車欲逃離，此時圍捕警網趕至，將他當場逮捕，並在其同意下，實施搜索，於車內查獲2組含有依托咪酯毒品的電子菸彈，現場以毒品藥物快篩試劑及唾液快篩試劑檢驗，初驗結果均呈現依托咪酯陽性反應，隨即帶回派出所偵辦。

警方提醒，拒檢逃逸及毒駕行為嚴重危害公共安全，對此類案件採取零容忍態度，將持續加強巡邏與查緝作為，全力維護用路人安全與社會治安。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法