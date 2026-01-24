有病要醫！碩士遭感情詐騙 竟在新竹巨城連續襲臀

新竹碩士遭感情詐騙，竟在巨城連續襲臀被逮。（情境照）

新竹李姓碩士因遭感情詐騙，出現妄想幻聽的思覺失調症，竟在巨城購物中心連續對女子襲臀，事後還全盤否認，新竹地院依性騷擾罪判刑5月。

法官調查，李男去年5月11日中午12時30分許，在新竹市Big City遠東巨城購物中心5樓內，因見1女迎面步行而來，竟意圖性騷擾，乘其不及抗拒之際，伸出右手抓捏右邊臀部隱私部位，得手後即離開現場。

2天後，李男在巨城購物中心4樓翰林茶館店旁，因另名女子正在排隊購物等候，竟乘其不及抗拒之際，伸手觸摸左邊臀部隱私部位，被害女立即通知樓管並報警處理，經警到場盤查，並以現行犯將其當場逮捕。

李男矢口否認有何性騷擾犯行，辯稱沒有做過此事，其餘問話則保持緘默。

第2名被害女說，發現李男偷摸屁股大概2秒鐘，她轉身看李男的手在摸屁股，事後一直走、她一直叫他，他就不停，告知樓管剛剛發生的事情，旁邊用餐的女生跑過來說也遇到同樣的事情，後來另1樓管還帶第3個女生出現，警察到場後把被告帶走。她心裡很不舒服、害怕，認為李男是故意的，正常人不小心摸到，叫他會轉頭道歉，但被告卻是一直走一直走。

法官審酌被告為逞一己私慾，乘女子不及抗拒之際而為性騷擾行為，不尊重他人身體自主權，造成告訴人等心理不安全感，所為實屬不該，且偵查中及本院審理中均否認犯行，且未能與被害人達成和解以賠償損害。

法官指出，李男於112年底起疑因遭感情詐騙，開始出現行為紊亂、幻聽、妄想等情節，而於112年12月15日由家人送急診住院，經診斷後為思覺失調症，並領有重大傷病證明卡，最後依性騷擾罪判刑5月。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

