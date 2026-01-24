三立採訪車撞進銀行！林姓駕駛50萬交保限制出境

三立電視台採訪車衝進彰銀吉林分行。（資料照）

三立電視新聞台一輛採訪車，昨下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，突然失控衝進路口的彰化銀行吉林分行內，將銀行提款機撞得粉碎，更波及當時在銀行內的人員及街上行人，造成10人受傷，其中有3名重傷者是路過行人，所幸送醫後已脫離險境。台北市警中山分局依過失重傷害及過失傷害罪將他移送台北地檢署偵辦，檢方23日深夜11點多複訊後諭知林姓採訪車駕駛以50萬交保，並限制出境、出海。

警方追查，該輛採訪車昨天下午3時許，從一江街開到南京東路的路口時，失控直接衝向路旁彰化銀行，高速撞入銀行大廳。由於事發突然且撞擊力道猛烈，銀行門口的提款機當場被撞得面目全非，機外殼與零件散落一地，現場滿是玻璃碎片。

突發事故造成採訪車駕駛與車上攝影記者在內，共有6男4女受傷。傷者中有4人是路過行人，其中3人受重傷，傷勢最重的37歲吳姓女子臉部顴骨、胸腔多處骨折，送醫時一度失去意識，所幸送醫搶救後恢復意識；有3人是正在銀行內辦事的客戶；1人是路過的機車騎士；林姓肇事駕駛與何姓攝影記者輕傷。

林姓肇事駕駛向警方供稱，因操駕不慎致引擎突然拉轉，並承認「自己可能也有恍神」而失控。檢方23日深夜11點多複訊後諭知林姓採訪車駕駛以50萬交保，並限制出境、出海。

