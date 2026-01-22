誆投資35萬月息2800元 7旬婦欲買高利率保單險遭詐

婦人稱認識不久的友人推薦買高利率保單，投入35萬元每月可獲2800元利息，幸經行員和員警攔阻，避免遭詐騙。（民眾提供）

高雄陳姓婦人（75歲）前天到銀行欲提領42萬元，行員認為有異進一步詢問，陳婦告知稱是家裡裝潢所用，行員擔心陳婦被詐騙報警，陳婦才告知是要買儲蓄險，對方稱投入35萬元，每月可拿到2800元的利息，幸經勸阻才打消念頭。

鼓山分局龍華所指出，20日中午接獲明誠四路某銀行報案，稱有位婦人疑遭詐騙，警方趕赴現場了解，發現陳婦正準備匯款，經了解，陳婦幾乎將畢生血汗錢存放於個人帳戶中，退休後甚少提領花費，但近日認識不久的友人從事保險專員，介紹1項獲利高的儲蓄險，並保證投入35萬元，每年即可回饋近10%利息，讓陳婦心動不已，急忙至銀行匯款。

警方到場關懷詢問後，陳婦才願意透露款項實為買儲蓄險所用，經警方分析保單年利率高，且亦未向保險公司求證，語重心長相勸存錢「腳踏實地較實在」，陳婦最終決定取消匯款，成功保住婦人的血汗錢。

警方呼籲，投資理財務必謹慎，如遇「穩賺不賠、現實操作、高獲利」等話術，極可能是詐騙集團的陷阱，投資前可先撥打165反詐騙專線或110報案諮詢查證，以保障自身財產安全。

