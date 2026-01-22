基隆消防小隊長搶救受困女子殉職 同袍淚訴：他女兒還這麼小

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑參與過多次重大救援任務，包括參與2021年台鐵408車次太魯閣號列車撞上滑落邊坡的工程車等重大事故。（記者林嘉東翻攝）

基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚發生民宅惡火，帶隊支援的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為搶救受困屋內的22歲余姓女子，不幸殉職。他的分隊長曹志榮淚流滿面指出，詹向來做事認真、負責，總是衝鋒陷陣，想到他還這麼年輕，女兒還這麼小，說著說著就掩面痛哭，情緒久久不能平復。

與詹共事多年的隊員指出，詹小隊長還有1個弟弟詹庭豪曾在基隆市消防局百福分隊，去年10月才調桃園服務，詹的太太是一名護理師，2人育有1個還在念國小４年級的女兒，想不到會發生這起意外。

基隆市消防局說，詹能傑前年升小隊長，參與過多次重大救援任務，包括參與2021年台鐵408車次太魯閣號列車撞上滑落邊坡的工程車，釀成50死、200多傷慘劇，與國道3號走山、復興航空空難與台鐵普悠瑪號翻覆等搜救任務，救援經歷相當豐富。

儘管他救人無數，但詹於2024年10月山陀兒颱風襲台救災吃午餐期間，穿制服買便當被網友拍到上網公審，內政部長劉世芳還特別到仁愛分隊一起吃午餐，並致贈慰問金，替詹加油打氣。

曹志榮說，他昨天參與特搜訓練一整天，火災時，詹能傑帶分隊支援救援，今天凌晨1時許聽到詹受困，他不顧一身疲累，穿上裝備趕往支援，後來得知詹獲救送往醫院急救，再趕往醫院，想不到還是詹還是救不回來。想起詹才41歲，還這麼年輕，女兒還這麼小，就難過不捨。

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑（左3），2021年參與台鐵408車次太魯閣號列車撞上滑落邊坡的工程車事故搜救任務。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑（左1）救人無數，參與過多次重大救援任務，還不忘參與教育宣導工作。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑救人無數，參與過多次重大救援任務，這次捨命救援殉職。（記者林嘉東翻攝）

