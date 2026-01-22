為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    港男當車手辯亞斯伯格症盼減刑 法官不買單

    2026/01/22 09:14 記者蔡政珉／苗栗報導
    港男來台當詐團車手辯亞斯伯格症盼減刑，法官不買單。情境照。（資料照）

    24歲香港籍彭姓男子跨海來台加入詐騙集團，並成為車手在苗栗、台中等地的超商與郵局ATM提領贓款，彭男於去年5月份被逮，彭男辯護人稱其自幼患有亞斯伯格症、自閉症及過動症（ADHD），請求法官減輕其刑。苗栗地院法官近期審理後，發現彭男詐團成員聯繫邏輯清晰、熟練使用暗語，不予減刑，因彭男另涉他案，法官先依3人以上共同詐欺取財、洗錢等罪，2案各判處彭男有期徒刑1年6月，併科罰金1萬元。

    判決書指出，彭子揚加入的詐騙集團鎖定蝦皮、Threads等平台的賣家，由成員偽裝買家，誆稱無法下單，並傳送假冒「綠界科技」的連結，誘使受害賣家點擊後，再以假客服手法稱「帳戶凍結」、「需開通代收功能」為由，誘騙操作ATM匯款。

    其中，陳姓女子與林姓女子分別被騙走9萬餘元及14萬餘元。彭男隨即於ATM提領贓款。並與集團成員以Telegram聯繫，甚至使用粵語及「擊落」（意指被警察逮捕）等暗語來規避查緝。

    彭男的辯護人主張，彭男自幼患有亞斯伯格症、自閉症及過動症（ADHD），導致其認知與決策力下降，請求減輕其刑。

    法官審理時發現，彭男與集團成員溝通時能熟練使用「暗語」，也清楚哪幾天並未參與犯行。法官認為彭男心智狀態與常人無異，並未因病症影響辨識行為違法能力不予減刑。

