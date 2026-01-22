為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    告發黃國昌！ 陳培瑜：國防安全不能拿「不小心」當藉口越界

    2026/01/22 09:35 即時新聞／綜合報導
    陳培瑜代表民進黨立法院黨團到地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。（圖擷取自臉書）

    陳培瑜代表民進黨立法院黨團到地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。（圖擷取自臉書）

    民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中，將機密資料帶出會議室，其中有42秒不在監視器拍攝範圍中；對此，民進黨立委陳培瑜表示，稍早，她代表民進黨立法院黨團到地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。

    陳培瑜在臉書PO文表示，根據昨（21）日她向立法院調閱的監視器畫面顯示，黃國昌將涉及軍購與國防的重要機密資料攜離管制區長達1分15秒，其中有42秒完全消失於監視器死角。而在這段期間，清楚可見他的助理隨身攜帶手機。

    陳培瑜指出，消失的是42秒並非黃國昌自稱的「30秒」，這段時間國防機密是否早已被翻拍、外流？她認為，最遺憾的是黃國昌至今尚未道歉，也未清楚地交代那「消失的42秒」裡都做了些什麼，反而只會一再指稱他人「操作抹黑」。

    陳培瑜直言，她想敬告黃國昌，國防安全絕不容任何人以「不小心」為藉口越界踩線。也期盼檢調單位儘速查明真相，給社會一個清楚交代。

