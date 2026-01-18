喝醉搭捷運返家弄丟筆電 捷警隊員調監視器火速尋回

警方幫助謝男找回筆電。（記者王冠仁翻攝）

37歲謝姓男子晚上跟朋友聚會喝酒後，搭乘台北捷運返家，期間卻因不勝酒力，下車時忘記將隨身的筆記型電腦帶走。謝回家呼呼大睡，直到隔天起來後這才發現自己把筆電忘在車廂內，隨即跑去向捷運警察隊報案求助；捷警隊員調閱監視器畫面追查，並比對拾得物系統，火速找回謝男遺失的筆電。

捷警隊表示，謝姓男子日前晚上跟朋友聚餐喝酒，事後從北捷龍山寺站上車，一路搭到國父紀念館站，他下車時疑因不勝酒力，把筆記型電腦忘在車廂中，他返家睡了一覺，隔天才察覺筆電忘在車廂內；由於筆電中有許多重要個人資料與工作文件，他隨即跑到市政府站向站務人員報案。

捷警隊第三分隊警員練文彬、李恪明獲報後，仔細詢問謝的搭乘時間、進出站點、車廂位置及筆電外觀特徵等相關資訊，隨即調閱站體及月台監視器畫面，同時協請捷運站務人員查詢拾得物系統。

經比對相關資料後，發現國父紀念館站有人拾獲一台筆記型電腦，其外觀、廠牌及特徵皆與謝描述相符，確認就是他遺失的筆電。員警立即陪同他前往辦理領取手續，順利取回遺失筆電。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時務必妥善保管個人物品，尤其酒後更應提高警覺。如不慎遺失物品，可即時向捷運警察、站務人員或保全反映，亦可撥打24小時客服中心專線（02）2181-2345查詢，以利迅速協助查找失物。

