推銷刷卡買手機投資吸金12.4億 判刑10年

男子王惟誠從2017年起，向民眾推銷「刷卡買手機投資」、「代墊款方案」等投資方案，宣稱獲利良好、可獲取穩定高額紅利，至少向114位民眾吸金，金額高達12億4970萬餘元，且他另有設立公司登載不實資本額情形，新北地院審理後依違反銀行法判處他10年徒刑，公司法部分判刑3月，可上訴。

檢方調查，王惟誠從2017年至2020年間，自行或透過介紹人，向投資人推銷「刷卡買手機」投資方案，要求投資人至PChome網站或燦坤信義店，買刷卡金後交給他購買手機，再宣稱已找到人頭配合申辦門號，向電信公司申請購買手機綁門號以退佣，能穩定獲利，每月可獲刷卡金額1％至6％不等利潤（換算年利率12％～72％），投資期滿即可返還本金。

檢方調查，王惟誠會在信用卡繳款日前，將本金及利潤匯入投資人帳戶，或代為繳清卡費，使投資人於繳清後立即再度刷卡投入，形成資金快速循環，並要求投資人再介紹親友加入，以利擴大吸金規模。

檢方查出，王惟誠因前述投資方案資金吃緊，自2019年3月起再推出「代墊款方案」，聲稱7天至30天可獲1.5％至6％利潤，換算年利率達54.75％至182.5％，3年多來合計吸金12億4970萬餘元。

合議庭審酌，王惟誠藉由投資方案名義非法吸收資金，為供己用，且其大量吸收投資人提供信用卡供其刷卡方式，幾乎無須負擔任何成本，濫用信用卡制度，嚴重破壞合法金融秩序，並製造社會、家庭紛擾，導致多數國人將資金大量投入不受政府監督的私人，所為對我國金融秩序侵害之深、對民眾賴以維生財富掠奪之廣，對勤懇樸實社會風氣戕害之鉅，應嚴加非難，加上他犯後始終否認犯行，未與被害者和解或賠償，判處上述徒刑。

