115年大學學測 英文科試題與解答

大學學測18日進行第2天考試，台北師大附中考場外，師長應援團為考生加油打氣。（記者廖振輝攝）

學測免費落點分析+書審口試密技免費贈送

大學學測今天舉行第二天考試，考英文、國文綜合以及國文寫作3個科目。英文科參考解答由學習王科技◎勝選學習顧問提供，正確答案請以大考中心公布為準。

（解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

（第1頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

（第2頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

（第3頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

（第4頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

（第5頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

（第6頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

（第7頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

（第8頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

（第9頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

（第10頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

（第11頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法