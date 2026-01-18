蔡英文收到學測考生求救 幽默回應「蔡英文救不了你們英文」網狂讚

前總統蔡英文卸任後，活躍於社群平台Threads，與民眾互動的趣味發言更時常掀起熱議。（資料照）

前總統蔡英文卸任後，活躍於社群平台Threads，與民眾互動時的趣味發言更時常掀起熱議。近期大學學測登場，許多考生因考前焦慮PO文宣洩壓力，甚至標註蔡英文希望能拯救他們的「英文科」考試，為此她親自鼓勵所有考生︰「一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生」，溫暖喊話感動33萬人。

115學年度學測17日至19日登場，全國共計逾共有12.1萬人應試。學測前夕（16日），蔡英文在Threads發文透露，這幾天有很多高中生留言給她，希望她能救救他們的「英文」考試，讓她對此哭笑不得，並幽默回應這些考生︰「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試。」

儘管無法親自幫助考生們迅速提升自身英文能力，蔡英文仍用溫暖言語，為所有考生們加油打氣︰「其實你們早已做好準備，不需要我救。相信自己，明天學測加油！」，同時她還強調︰「更重要的是，一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生。加油！全力以赴就是了！」

另外，有中山女高的學妹留言詢問校友蔡英文，「學姐，中山的英文段考一直都是這個難度嗎？我也需要被拯救」，她則大方透露︰「我高中成績也是倒數的。」貼文曝光後，吸引逾300多萬次瀏覽、33萬人狂讚，不少網友直呼蔡英文的鼓勵話語「很有力量」，看到對她主動分享自己的「黑歷史」安慰學妹時，也忍不住莞爾一笑。

網友紛紛表示，「真的，這個階段有無限可能」、「好勵志XD，高中成績倒數也可以當總統！」、「雖然我已經考完很久了，依舊被這句話療癒了」、「這句話真的很有道理，學歷不等於人生的一切」、「小英總統，我當年指考英文考很爛但現在過得還不錯，感謝民進黨執政解救22K」、「當年被您的一句話深深感動『會留下一個更好的國家給大家』，謝謝您真的做到了」、「一開始我以為蔡英文的父母希望她從小學好英文才給她取這個名字，然後我還問了ChatGPT，結果發現不是」。

