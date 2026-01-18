為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    娃娃機店當掩護販毒 警破毒窟揪出「喪屍煙彈」藏卡式瓦斯罐

    2026/01/18 13:07 記者陳建志／台中報導
    台中市警方查獲劉姓女子販毒，為了躲避警方查緝，並將卡式瓦斯罐挖空藏放毒品，仍被查獲依毒品罪嫌起訴。（記者陳建志翻攝）

    台中市警方查獲劉姓女子販毒，為了躲避警方查緝，並將卡式瓦斯罐挖空藏放毒品，仍被查獲依毒品罪嫌起訴。（記者陳建志翻攝）

    台中劉姓女子（43歲）以販毒為業，除以娃娃機店當掩護，還購買原料自行製造俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，再販賣給下游藥腳，為了躲避警方查緝，並將卡式瓦斯罐挖空藏放毒品，警方獲報上門查緝，還是被細心的員警揪出，除從瓦斯罐查獲依托咪酯原料粉末1包外，還在房內搜出海洛因、安非他命、依托咪酯煙彈、依托咪酯煙油等毒品，近日將劉女依毒品罪嫌起訴。

    台中市警局刑警大隊偵辦毒品案件，向上溯源發現，劉姓女子（43歲）是藥頭，藥腳至少有6人，仔細蒐證後報請台中地檢署指揮偵辦，於日前持搜索票及拘票，兵分多路至劉女及藥腳住處執行搜索。

    警方發現，劉女除以娃娃機店掩護充當毒品交易場所外，還費盡心思特製藏放毒品的器具，將卡式瓦斯罐外殼裁開並挖空內部加裝開關後，將毒品藏進罐內躲避警方查緝，所幸查緝人員十分細心，搜索時發現該卡式瓦斯罐手感異常，搖晃時沒有一般卡式瓦斯罐液體燃料的晃動感，經仔細檢視後發現劉女將依托咪酯原料粉末藏放其中，當場抓包讓她百口莫辯。

    警方隨後又在房內搜出海洛因5包、安非他命5包、依托咪酯煙彈8顆、依托咪酯煙油5罐、手機、電子磅秤、吸食器及毒品製造分裝工具1批等證物，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押獲准，近日並依毒品罪嫌起訴。

    台中市警局刑警大隊長紀延熹強調，根據毒品危害防制條例，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，刑責相當重，請民眾不要以身試法。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    

    

