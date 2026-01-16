男子中風多日未出門 社區LINE群組救了一命

白沙竹灣所長林輝雄，不斷給救出中風男子加油打氣。（白沙警分局提供）

遠親不如近鄰！社區LINE群組更發揮守望相助功能，西嶼竹灣村社群LINE群組，一則「好幾天沒看到阿財了！電話也聯繫不上……！」留言，並註明林所長，引起竹灣所長林輝雄關注，立即率員前往阿財家中探視，進而救出鎖在房內、已中風數日無法行動的阿財。

白沙警分局竹灣派出所所長林輝雄，由竹灣村社群LINE群組得知此消息後，立即提高警覺，隨即率領警員張志文、郭凱宸趕赴男子住處查訪。到達之後，僅見其母在家，表示該男已反鎖房門2日，敲門皆無回應，以為只是疲勞熟睡，並不在意，見到警方大陣仗感到也莫名其妙。

林所長立即敲擊房門並高聲呼喊，僅聽聞傳出微弱聲響，房門卻遲遲未開，研判情況恐有危急，當機立斷通報消防救護人員，並商請開鎖師傅前來協助。房門開啟後，赫然發現男子倒臥地面，手腳及眼眶發黑，臉色蒼白，意識模糊，狀況十分危急。警消立即合力將其抬上擔架，迅速送醫救護，成功爭取黃金救援時間。

洪母及在場鄰居對警消即時果斷的處置，表達由衷感謝，也讓這個寒冷的日子，多了一份溫暖與希望。警方溫馨提醒，鄰里間多一分關心，往往能挽救一條生命。若發現親友長時間失聯、行為異常，請立即通報警方。遇有緊急狀況，請撥打 110或119，警方與消防人員始終站在第一線，用行動守護每一個家庭的平安。

