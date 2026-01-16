台中反詐公車上路 鎖定最常中招網購陷阱「這族群」

反詐公車鎖定學生易聚集商圈及處所行駛。（圖由警方提供）

公車不只載乘客，現在還載著滿滿「防詐提醒」，台中街頭近日出現吸睛的「反詐公車」，車身貼滿醒目標語與圖像，專門鎖定學生族群常見的網購陷阱，由台中市警局少年警察隊親自操刀設計，讓識詐宣導直接跟著公車跑遍大街小巷。

根據165打詐儀表板統計，台中市去年1月至12月間，網路購物詐騙案件高達5265件，其中被害人身分以學生最多，分析發現，學生最常遇到的詐騙類型包括網路購物、演唱會門票交易，以及虛擬遊戲帳號買賣等，往往因價格誘人、限量搶購而卸下心防。

1名大學生日前在Threads看到販售iphone17貼文，價格明顯低於市價，雙方私下聯繫後，賣家要求改用7-11賣貨便交易並提供連結，學生下單後畫面卻顯示「未完成實名認證」，賣家隨即聲稱帳戶因此遭凍結，要求學生聯繫所謂「線上客服」，假客服再以「金流驗證」為由，要求學生轉帳操作，等錢匯出後，對方立刻失聯，學生才驚覺受騙。

而這輛「反詐公車」特別鎖定校園動線，行經各級學校約200校次，並穿梭一中、逢甲、美術園區、東海、台中火車站等30多處學生聚集商圈處所，針對學生最容易中招的詐騙手法，將宣導內容化為公車車體海報，自本月12日起至2月11日止，透過高曝光、重複提醒的方式，讓「防詐」成為學生每天都看得到的生活資訊。

