張文原定北車丟大量汽油彈 余家昶見義勇為阻止未得逞

妨害兵役通緝犯張文於去年12月19日晚間，犯下隨機殺人案，最終自己墜樓身亡，釀成4死11傷悲劇；台北地檢署今日偵查終結，公布調查結果，由於張文已死亡，依法不起訴。專案小組查出，張文原定在台北車站大量投擲凝固式汽油彈計畫，因余家昶見義勇為而未遂，而余家昶也因阻止張文惡行，不幸死亡。

專案小組調查，張文早在2023年12月即萌生犯案念頭，並於2024年4月間，在露天拍賣網站向不詳賣家購買蘭博6號雙刃刺刀合計10把。2025年12月19日當天總共有4次縱火行為，第一次是下午3時40分，先在北市中山區林森北路159巷12號旁停車場，將裝有甲醇、煤油的白色塑膠桶2桶點燃後即逃離現場，隨後又在林森北路119巷26號對面停車場，點燃1桶裝有甲醇、煤油的白色塑膠桶，燒壞一台大型重型機車；下午4時43分許，他返回公園路租屋處，在三樓後側外梯間洗衣機縱火，造成住戶家具、家電、筆電等物品燒壞。

專案小組調查，下午4時55分許，他走出公園路租屋處，著連身雨衣、戴黑色帽子，手拉裝有煙霧彈、凝固式汽油彈的手推車，由捷運台北車站M8出口進入站內，在M7出口下方地下一樓空曠處準備，並從下午5時22分起，戴上防毒面罩、脫下雨衣，著戰術背心、戴防毒面罩，接著拋擲數顆煙霧彈、2瓶凝固式汽油彈，抽出刀械往西移動，恰被害人余家昶行經該處，見狀隨即主動上前阻止，卻遭張文持長刀攻擊後倒地。

專案小組調查，張文因原定大量投擲凝固式汽油彈計畫因余家昶阻止而未得逞，遂折返於星巴克台北捷運門市前拋擲1瓶凝固式汽油彈，並將手推車內剩餘的4顆煙霧彈、12瓶凝固式汽油彈點燃，再邊跑邊脫下防毒面罩，取出預先準備的服裝，換裝離開現場，返回千慧旅館。

專案小組調查，下午5時58分至6時2分，張文登上捷運中山站1號出口景觀平台查看現場狀況，下午6時2分至6時33分，返回千慧旅館重新整備，並以iPad Air觀看新聞媒體直播，變更原定以手推車攜帶凝固式汽油彈在誠品南西店等處大量投擲的構想，於下午6時38分許，至捷運中山站前行人穿越道上丟擲煙霧彈2顆，脫下米色外套，著戰術背心、護膝、護肘、手套等，手持長刀，前往誠品南西店途中，手持長刀攻擊蕭姓騎士等人。

專案小組查出，張文下午6時39分許，進入誠品南西店一樓店內，並在入口處持長刀攻擊正要步出的陳姓被害人，隨後持長刀搭乘手扶梯由一樓上四樓後，向服務台人員大喊要求提供通往頂樓的鑰匙未果，又朝數名路人攻擊，隨後畏罪輕生。

