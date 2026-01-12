二度剝皮！新北生技老闆all in虛幣又抵押房產 被騙5900萬

新北市1名生技公司老闆遭虛擬貨幣假投資詐騙，警方解送蘇男等涉嫌詐騙的土地仲介。（記者姚岳宏翻攝）

新北市1名生技公司老闆遭虛擬貨幣假投資詐騙，先被騙光帳戶內5000餘萬元，歹徒食髓知味，又要他向詐團安排的假代書，抵押名下房屋等不動產，再將錢面交給取款車手，前後被騙走5900萬元，刑事警察局循線逮捕土地仲介蘇姓男子在內17人，正擴大追查背後詐團機房及金主。

刑事局指出，日前接獲新北市林口分局提報，轄內有超過5000萬元的詐騙案，警方隨即列管並組成專案小組，深入發現，詐騙集團不僅誘騙該名生技公司老闆投資虛擬貨幣，一開始在APP帳面先有獲利，後來要求再投入金錢，當被害人稱他已經耗盡資金時，主動誘使被害人抵押不動產借貸，實施「資產榨乾」計畫。

檢警歷經月餘蒐證，交叉比對金流、地政資料後，掌握蘇姓男子為首的假代書集團成員身分，並確認分工結構，去年10月中旬持拘票、搜索票執行查緝，緝獲代書、金主及車手等17人到案，當場查獲合夥契約書、本票及授權書、抵押權設定契約書等贓證物，訊後仲介蘇嫌、蕭嫌及金主周嫌各遭法院裁定新台幣30萬元交保。

警方呼籲，民眾應警惕「精準」的借貸聯繫，若投資虧損時接獲仲介主動宣稱可辦理房產抵押周轉，極可能是詐團聯手代書的「二度剝皮」陷阱，簽署前務必諮詢正當金融機構。此外，標榜高獲利且要求「面交現金」購買虛擬貨幣即是詐騙，切勿將血汗錢或抵押房產資金交付不明幣商，以免造成無法挽回的財產損失。

