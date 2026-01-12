為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    涉罷免伍麗華不實連署案首開庭 國民黨黨工認罪

    2026/01/12 15:58 中央社
    民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，共起訴9人，屏東地方法院今天首度開庭，傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲（見圖）等3人，其中1人因病告假，均認罪。（資料照）

    民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，共起訴9人，屏東地方法院今天首度開庭，傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲等3人，其中1人因病告假，均認罪。

    屏東地檢署偵辦伍麗華罷免提議案涉不實連署案，去年10月依偽造文書、違反選罷法等罪，起訴國民黨組發會前主委許宇甄、組發會副主委黃碧雲、組發會專委謝友光及隋姓男子、組發會編審柯姓男子、立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩、負責原住民事務專委李得全、萬姓志工團長。

    屏東地方法院今天首度開準備程序庭，將分批傳喚9名被告，今天到庭有黃碧雲、謝友光，李得全則因病告假。

    法庭中，審判長分別詢問對於檢方起訴犯罪事實有無意見。黃碧雲及謝友光均認罪。另外，謝友光委任律師提及，謝友光是依上級指示，且地位取代性極高，盼從輕量處。

    李得全委任律師提及，李得全因病治療計畫持續到6月，與當事人確認過，也認罪。

    伍麗華委任律師說，請法官依法審理。

