    首頁 > 社會

    宜蘭冬山驚悚車禍 機車騎士騰空翻轉撞電桿、休旅車衝進路旁水溝

    2026/01/12 16:27 記者江志雄／宜蘭報導
    機車騎士彈飛後騰空翻轉，再撞擊電桿（紅圈處）摔落路面。（圖由警方提供）

    機車騎士彈飛後騰空翻轉，再撞擊電桿（紅圈處）摔落路面。（圖由警方提供）

    宜蘭縣冬山鄉一處閃光路口，發生休旅車與機車相撞車禍，雙方疑未減速直接撞上，騎士彈飛後騰空翻轉，再撞擊電桿摔落路面，休旅車衝進路旁排水溝，畫面相當驚悚，這起事故造成機車騎士、休旅車駕駛共2人受傷送醫。

    羅東警分局今天（12日）指出，車禍地點在宜蘭縣冬山鄉幸福五路與武罕一路十字路口，昨天上午9點43分，25歲賴姓男子駕駛藍色休旅車，沿著武罕一路從砂港方向往冬山河方向直行，39歲賴姓男子騎乘普通重型機車沿幸福五路從冬山方向往羅東方向直行，雙方行經路口碰撞受傷。

    事發後，2名傷者送醫救治，傷勢無大礙，經過酒測均無酒精反應。據了解，事發當下，休旅車駕駛行經閃光紅燈路口，機車騎士是閃光黃燈，兩車疑似未減速直接撞上，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

    羅東警分局呼籲駕駛人應遵守標（號）誌、標線行駛，行經設有閃光號誌路口，「閃光紅燈」應停車再開、「閃光黃燈」應減速接近，切勿搶快違規駕駛，並隨時注意車前狀況，警方將加強執法確保用路人車安全。

    宜蘭冬山一處路口發生休旅車與機車相撞車禍，休旅車失控衝進路旁排水溝。（圖由警方提供）

    宜蘭冬山一處路口發生休旅車與機車相撞車禍，休旅車失控衝進路旁排水溝。（圖由警方提供）

    事故現場。（圖由警方提供）

    事故現場。（圖由警方提供）

