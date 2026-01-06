為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    財神到！1/6 今彩539頭獎開4注 600萬獎落台北、彰化

    2026/01/06 22:19 即時新聞／綜合報導
    1月6日開獎的第115000005期今彩539頭獎開出4注；第115000002期大樂透頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

    1月6日開獎的第115000005期今彩539頭獎開出4注；第115000002期大樂透頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

    1月6日開獎的第115000005期今彩539頭獎開出4注，由台北市信義區忠孝東路五段1之1號1樓「利百佳彩券行」、彰化縣北斗鎮居仁里宮後街7號1樓「賀康彩券行」、台北市中正區和平西路一段74號「錢虎錢來也彩券行」、台北市北投區中正街6號1樓「贊贊贊投注站」開出；第115000002期大樂透頭獎則摃龜。

    第115000002期大樂透中獎號碼「02、23、33、38、39、45，特別號：06」。頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，可得175萬4475元；參獎共47注中獎，每注可得4萬200元；肆獎共96注中獎，每注可得1萬2652元；伍獎共1941注中獎，每注可得2000元；陸獎共2685注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7099中獎，每注可得400元；普獎共3萬3926注中獎，每注可得400元。

    第115000002期49樂合彩中獎號碼為「02、23、33、38、39、45」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共133注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3370注中獎，每注可得1250元。

    第115000005期今彩539中獎號碼為「01、02、06、11、33」。頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共305注中獎，每注可得2萬元；參獎共8568注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3704注中獎，每注可得50元。

    第115000005期39樂合彩中獎號碼為「01、02、06、11、33」。四合共開出3注，每注可得21萬2500元；三合共461注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6665注中獎，每注可得1125元。

    第114000309期3星彩中獎號碼為「783」。壹獎共58注中獎，每注可得5000元。

    第114000309期4星彩中獎號碼為「0122」。壹獎共76注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    大樂透、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    大樂透、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

