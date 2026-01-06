為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    海巡隊員涉共諜案 洩漏軍機出賣國家判罪

    2026/01/06 09:39 記者鮑建信／高雄報導

    海巡署南區機動隊李姓隊員，涉嫌洩漏執行勤務和飛彈射擊區域等軍機資料，並收取對岸情治單位報酬50餘萬元，上午被高等法院高雄分院依違反國安法等罪，判處有期徒刑7年8月。

    據了解，海巡署南部地區機動海巡隊警職李姓隊員因投資失敗，債台高築，透過網路向地下錢莊借錢，被中共統戰單位吸收後，允諾蒐集、刺探海巡軍艦佈署、勤務巡邏區域、執行任務計劃等軍事機密。

    調查局國安站接獲檢舉後，報請高雄高分檢指揮偵辦，經初步調查後，認為案情不單純，由承辦檢察官李廷輝組成專案小組擴大追查。

    檢調辦案人員並前往李辦公室等處搜索，查扣部分可疑證物，經清查發現李員自2022年9月間起，至2024年被查獲止，期間與大陸地區情治單位綽號TONY接觸，以每3個月獲得新台幣6萬元，及年終獎金等報酬出賣軍機，共獲取50多萬元不法利益。據悉，李員被羈押期間，因坦承犯行，經檢方下令50萬元交保候傳。

    李員涉嫌洩漏台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒區域示意圖等軍機，在2025年6月6月間，被檢方依違反國安法、國家機密保護法等罪提起公訴。高雄高分院上午宣判，判處李員有期徒刑7年8月，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播