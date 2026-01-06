海巡隊員涉共諜案 洩漏軍機出賣國家判罪

海巡署南區機動隊李姓隊員，涉嫌洩漏執行勤務和飛彈射擊區域等軍機資料，並收取對岸情治單位報酬50餘萬元，上午被高等法院高雄分院依違反國安法等罪，判處有期徒刑7年8月。

據了解，海巡署南部地區機動海巡隊警職李姓隊員因投資失敗，債台高築，透過網路向地下錢莊借錢，被中共統戰單位吸收後，允諾蒐集、刺探海巡軍艦佈署、勤務巡邏區域、執行任務計劃等軍事機密。

請繼續往下閱讀...

調查局國安站接獲檢舉後，報請高雄高分檢指揮偵辦，經初步調查後，認為案情不單純，由承辦檢察官李廷輝組成專案小組擴大追查。

檢調辦案人員並前往李辦公室等處搜索，查扣部分可疑證物，經清查發現李員自2022年9月間起，至2024年被查獲止，期間與大陸地區情治單位綽號TONY接觸，以每3個月獲得新台幣6萬元，及年終獎金等報酬出賣軍機，共獲取50多萬元不法利益。據悉，李員被羈押期間，因坦承犯行，經檢方下令50萬元交保候傳。

李員涉嫌洩漏台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒區域示意圖等軍機，在2025年6月6月間，被檢方依違反國安法、國家機密保護法等罪提起公訴。高雄高分院上午宣判，判處李員有期徒刑7年8月，仍可上訴。

