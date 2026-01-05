妻陪兒子考試搬家不回 夫打官司要求履行同居勝訴

妻子搬出照料考試的兒子，喜歡夫妻各自安好，丈夫要其搬回多次未果而打官司，南投地院裁定妻子履行同居義務。（記者陳鳳麗攝）

一對結婚34年的夫妻，5年前因兒子要考試，搬到隔壁鄉鎮的另間房子，妻搬過去照料三餐，後來也把戶籍遷去，先生多次催妻搬回家，妻子認為「各自安好」最好，丈夫打官司要求妻子履行同居義務，妻子說出多樁夫冷暴力事件，惟法官認為未達履行同居正當事由之程度，裁定妻子應與夫同居。

一對在1991年結婚的夫妻，兒子在2020年因為要專心準備公務員考試，搬到隔壁的草屯鎮居住，先生即讓妻子也搬過去整理房子，並幫兒子準備3餐和照料生活。

妻子搬出去後，陸陸續續將一些生活用品搬過去，2023年以房屋稅、社會福利等理由，應該也把戶籍遷到草屯比較好，在丈夫也同意下遷戶籍。

丈夫在妻子遷戶籍前就要其搬回家，偶爾再去草屯住，但妻子感覺各住一處各自安好，拒絕搬回去住。先生去年打官司，要求妻子履行同居義務。

妻子在訴訟過程中，提出多樁丈夫對她的冷暴力事件，包括她在洗澡，先生把浴室內的燈關掉、將她鎖在大門外、經常罵她寵壞孩子，先生要她去陪伴，她就會過去，不用綁在同一間房子。妻子還讓兒子出具書面證明，但不被其父接受。

南投地院法官認為，妻子主張不能同居的理由是先生會鎖門等，是生活瑣事、認知觀念不同、子女教養歧異衍生的摩擦，屬一般夫妻間常見的爭執齟齬，縱雙方因而相處不睦，也未達不能履行同居正當事由之程度。先生請求妻子履行同居義務，洵屬有據，應予准許。

