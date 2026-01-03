補充役也想閃兵！苗栗男逾期5日不入伍遭判刑

補充役也想閃兵！苗栗男逾期5日不入伍反遭判有期徒刑。情境照，圖中人物與本新聞事件無關。（資料照）

苗栗縣一名25歲男子阿安（化名），明知已收到補充兵營區徵集令，應於去年1月前往台中成功嶺入伍，不料阿安竟「放鴿子」未報到，連公所人員致電其女友催促未回應，經苗縣府函送偵辦後。苗栗地院審理後，依妨害兵役治罪條例判處阿安有期徒刑4個月，如易科罰金需付出12萬元的代價，為閃避補充兵役付出慘痛代價。

判決書指出，阿安為應受補充兵現役徵集之人，苗栗縣政府於2024年12月核發補充兵徵集令，阿安應於2025年1月6日早上至苗栗火車站集合，搭車前往台中成功嶺服為期12天的補充兵役。

里幹事送達徵集令至阿安住處先由其祖母簽收並轉告，公所職員更在入營前夕及當天早上，兩度致電阿安女友，請其如實轉達入伍資訊，但阿安仍想閃兵，無故未按期報到，且逾入營期限超過5日仍未現身，苗栗縣政府隨即函送偵辦。

苗栗地院法官審理時發現，阿安過去曾因違反毒品危害防制條例案件遭判刑，2023年才執行完畢，未料5年內又再犯妨害兵役案件；法官審酌後認為阿安怠於履行義務，妨害國家兵役管理，依妨害兵役治罪條例判處阿安有期徒刑4月，如易科罰金以1千元折算1日。

