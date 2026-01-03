為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    補充役也想閃兵！苗栗男逾期5日不入伍遭判刑

    2026/01/03 13:23 記者蔡政珉／苗栗報導
    補充役也想閃兵！苗栗男逾期5日不入伍反遭判有期徒刑。情境照，圖中人物與本新聞事件無關。（資料照）

    補充役也想閃兵！苗栗男逾期5日不入伍反遭判有期徒刑。情境照，圖中人物與本新聞事件無關。（資料照）

    苗栗縣一名25歲男子阿安（化名），明知已收到補充兵營區徵集令，應於去年1月前往台中成功嶺入伍，不料阿安竟「放鴿子」未報到，連公所人員致電其女友催促未回應，經苗縣府函送偵辦後。苗栗地院審理後，依妨害兵役治罪條例判處阿安有期徒刑4個月，如易科罰金需付出12萬元的代價，為閃避補充兵役付出慘痛代價。

    判決書指出，阿安為應受補充兵現役徵集之人，苗栗縣政府於2024年12月核發補充兵徵集令，阿安應於2025年1月6日早上至苗栗火車站集合，搭車前往台中成功嶺服為期12天的補充兵役。

    里幹事送達徵集令至阿安住處先由其祖母簽收並轉告，公所職員更在入營前夕及當天早上，兩度致電阿安女友，請其如實轉達入伍資訊，但阿安仍想閃兵，無故未按期報到，且逾入營期限超過5日仍未現身，苗栗縣政府隨即函送偵辦。

    苗栗地院法官審理時發現，阿安過去曾因違反毒品危害防制條例案件遭判刑，2023年才執行完畢，未料5年內又再犯妨害兵役案件；法官審酌後認為阿安怠於履行義務，妨害國家兵役管理，依妨害兵役治罪條例判處阿安有期徒刑4月，如易科罰金以1千元折算1日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播