姊妹同意用讓渡房產方式代弟墊付遺產稅 下場竟是.......

一對翁姓姊妹好心替弟代繳遺產稅卻「肉包子打狗」，透過訴訟，新竹地院判處翁男必須償還、支付相關利息，還得負擔訴訟費用。（記者黃美珠攝）

新竹1對翁姓姊妹花5年前父親過世後，跟母親、兄弟姊妹共7人一起繼承遺產，也一起面對必須分攤265萬多的遺產稅。姊妹倆考慮弟弟經濟狀況不佳，同意弟弟讓渡他位於嘉義的房產後，姊妹倆各自幫他墊付37萬多、總共他須分攤的75萬多元遺產稅，但沒想到這筆錢卻像肉包子打狗，因為翁男早因債臺高築而被債權人查封房子，姊妹倆怒告要求他返還前述代墊款及相關利息，新竹地院判處翁姓姊妹勝訴。

法院判決指出，翁男在這起訴訟言詞辯論時並未到庭，經一造辯論而一審敗訴，不僅要還姊妹們合計75萬多的代墊款，還需負擔這起官司的訴訟費用。

請繼續往下閱讀...

翁男的姊妹們告訴法官，翁父在2020年7月中往生，7人繼承遺產且需分攤遺產稅265萬8413元，翁男為此「應負擔額」共75萬6315元，但因債務問題不出面處理。她們為免額外產生滯納金，便在翁男同意且簽署房產權利同意讓渡書下，各自均攤翁男應付的稅額，分別把代墊的37萬多匯入母親戶頭後，再由母親出面清繳遺產稅。

但沒想到翁男因債臺高築，前述嘉義的房產早已被他的債權人查封且登記在案，導致姊妹倆代墊出去的錢猶如肉包子打狗，不得已她們只好對簿公堂，爭取自己的權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法