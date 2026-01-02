賽鴿當掩護、鞭炮蓋槍聲 花蓮鴿舍暗藏改槍工廠

曾姓男子涉嫌以飼養賽鴿為掩護，在偏僻鄉間鴿舍改槍被逮。（民眾提供）

28歲曾姓男子涉嫌以飼養賽鴿為掩護，實際上卻在偏僻山區私設槍彈改造工坊，組裝與改造非制式槍枝，他為躲避外界耳目，不僅刻意選在萬榮鄉人煙稀少的農地租用鴿舍，還以「訓練賽鴿練膽」為由燃放鞭炮，藉由巨大聲響掩蓋試射槍枝及操作機具的噪音，但仍被警方破獲並逮捕送辦。

刑事警察局南部打擊犯罪中心指出，該處地形封閉，周邊視野受限，曾嫌更在鴿舍外飼養3隻中型犬負責警戒看門，企圖提高查緝難度，警方經長期蒐證後，掌握曾嫌活動模式與改槍地點，於去年12月依法聲請搜索票，展開突擊行動。

專案小組進入鴿舍倉庫後，赫然發現內部暗藏改槍工作區，現場查扣5把非制式長槍，其中3把經高雄市政府警察局刑事鑑識中心初步鑑定，確認具備殺傷力；另起出鋼珠一袋，以及切割器、破壞鉗、固定鉗等一批改造工具，顯示曾嫌具備完整改造能力。

面對警方查緝，曾嫌辯稱僅因個人興趣，透過網路自學相關技術，否認涉及不法販售。不過警方認為其行為已嚴重危害社會安全，警詢後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，將曾嫌移送花蓮地方檢察署偵辦，後續將持續追查是否有槍枝流向不法集團。

