    首頁 > 社會

    桃園行政執行署1/6拍賣會 包括8輛車、「韓虎嘯」餐飲集團21件商標

    2026/01/02 15:41 記者謝武雄／桃園報導
    行政執行署桃園分署6日拍賣會，將拍賣8輛車，車況都很良好。（桃園分署提供）

    法務部行政執行署桃園分署將於6日舉辦3場拍賣會，拍賣標的多元豐富，涵蓋8部好車、社區店面、2間套房及多筆土地不動產，另有「韓虎嘯」餐飲集團系列商標21件、板信銀行股票等物件，詳情可至桃園分署官網查詢。

    第一場拍賣會於6日上午10時在桃園區富國路100號登場，現場一次拍賣8部車輛，車款包含2022年出廠的中華Delica藍色廂型車（汽油引擎）、2台2019年出廠之福斯Caravelle黑色廂型車 （柴油引擎）、2016年出廠國瑞自用小客車等，部分車輛附有車鑰匙，買到即可開回家。

    當日下午2時30分起在桃園分署拍賣室（桃園市桃園區復興路186號13樓）進行不動產拍賣，其中最受矚目標的為桃園地檢署囑託拍賣中壢區「亞爵麗緻社區」1樓的店面式建物，此次為第二次拍賣；另有龍潭區兩間屋況良好的套房，此外，尚有位於平鎮區、觀音區、龜山區、楊梅區、新屋區、蘆竹區等多筆土地於同日進行拍賣；桃園分署不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可投標，有興趣的民眾可至桃園分署官網「拍賣公告」專區瞭解不動產拍賣物件狀況。

    另當日自下午3時30分起，在桃園分署13樓拍賣室進行動產拍賣，較受矚目物件包含板信商業銀行股份有限公司股票、「韓虎嘯」餐飲集團系列商標，該餐飲集團因經營不善，積欠勞健保費783萬餘元未繳納，桃園分署依法查封該集團之商標共21個拍賣，另有多款精緻內襯包，最低僅需200元即可帶回家。

    行政執行署桃園分署6日拍賣會，將拍賣8輛車，車況都很良好。（桃園分署提供）

    行政執行署桃園分署6日拍賣會，其中還有韓虎嘯餐飲集團21件商標。（桃園分署提供）

    行政執行署桃園分署6日拍賣會，將拍賣中壢一處店面。（桃園分署提供）

