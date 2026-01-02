為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    共軍演習害的！阿兵哥被迫取消休假 驚見女友入住「跨年飯店」送綠帽

    2026/01/02 16:05 即時新聞／綜合報導
    一名正在服義務役的男網友在網路上發文指，原本規劃好元旦跨年要陪女友度過，連飯店都已全額付清，卻因共軍演習導致休假取消。圖為飯店房間示意圖。（法新社）

    一名正在服義務役的男網友在網路上發文指，原本規劃好元旦跨年要陪女友度過，連飯店都已全額付清，卻因共軍演習導致休假取消。圖為飯店房間示意圖。（法新社）

    共軍近日圍台實施大規模軍演，意外引發一場令人心碎的感情悲劇。一名正在服義務役的男網友在網路上發文指，原本規劃好元旦跨年要陪女友度過，連飯店都已全額付清，卻因共軍演習導致休假取消。沒想到，他辛苦省下的「開房錢」最後竟然成了女友帶著別人跨年的贊助金，讓他崩潰直呼：「保家衛國到底為了什麼？」貼文一出，網友紛紛安慰：「中共幫你認清一個人」、「你女友比中共還爛」。

    該名網友昨日在 Dcard 發文 表示，自己大學剛畢業目前正在服役，為了陪伴女友跨年，早早就訂好飯店。不料，近日因中共軍事演習，營區下令提升警戒，義務役士兵全面管制休假。原PO透露，他在第一時間就傳訊向女友致歉，並大方表示飯店費用由他全額負擔，不希望女友虧到，心中更是充滿無法陪伴對方的罪惡感。

    然而，轉折發生在跨年後。原PO收到女友的朋友傳來的社群截圖，發現女友不僅在IG上發文抱怨軍演，還意有所指寫下「也只能怪自己沒有多交幾個男朋友」。女友的朋友還直接告訴原PO，他女友「真的帶了別的男生去住他付錢的飯店」，並強調本來不想管，但實在看不下去才告訴他。

    「看到截圖時我已經心碎。」原PO痛心表示，「但得知她拿我的錢、睡我訂的房、跟別人在床上慶祝跨年時，我才發現自己不只是被綠，簡直是這輩子最大的笑話。」原PO痛苦地說，跨年倒數那一刻，他還在寢室內因為沒能陪在女友身邊而自責，沒想到女友當時正躺在他付錢的床上，與別的男人慶祝跨年。他感嘆，自己每個月省吃儉用，從不到7000元的微薄薪水中一點一滴存下這筆驚喜基金，「最後竟然成了她跟別人開房的贊助金。」他更心寒地說：「保家衛國到底為了什麼？為了守護這種人？笑死。」

    貼文一出，網友紛紛留言安慰：「中共幫你認清一個人」、「我覺得你這女友比中共還誇張，早就想找理由劈腿了吧」、「還好沒結婚，7000元看清一個人算便宜」、「真的超爛，還好你沒有把爛人帶到2026」、「垃圾剛好丟掉」、「跨年沒陪到而已，就找其他男人睡了是多缺」、「我男友也是營區跨年，辛苦你了。」文章目前已有超過千則留言，討論相當熱烈。

